2018-08-28T17:49:13+03:00
Общество

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во Франции

Топ-модель провела небольшую экскурсию для своих подписчиков
Юлия ДАНЧЕНКО
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Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во ФранцииНаталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во ФранцииФото: СОЦСЕТИ
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Известная топ-модель любит делиться на своей страничке в социальной сети не только своими фотографиями для глянцевых журналов, но и частенько показывает своих детей во время совместных прогулок.

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во Франции Фото: СОЦСЕТИ

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во ФранцииФото: СОЦСЕТИ

На этот раз Наталья Водянова вместе с тремя старшими детьми Луксаом, Невой и Максимом отправилась на прогулку по реке Уаз в агломерации Сержи-Понтуаз во Франции.

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во Франции Фото: СОЦСЕТИ

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во ФранцииФото: СОЦСЕТИ

- Сегодня мы плаваем по французским каналам с моим дядей Славой, - подписала Наталья одну из фотографий.

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во Франции Фото: СОЦСЕТИ

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во ФранцииФото: СОЦСЕТИ

На видео и фотографиях, снятых Натальей Водяновой, можно увидеть местные красоты и дурачества детей, услышать небольшую экскурсию и заглянуть на обед к веселому семейству. Кстати, посуда на их столе расписана под хохлому – не забывает Наталья свои нижегородские корни. Появляется крупным планом и игрушечный покемон из игры "Покемон гоу". непонятно только, кто именно им играет. Но однозначно весело!

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во Франции Фото: СОЦСЕТИ

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во ФранцииФото: СОЦСЕТИ

- Я веселый парень, - подписала Наталья фотографию со старшим Лукасом.

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во Франции Фото: СОЦСЕТИ

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во ФранцииФото: СОЦСЕТИ

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во Франции Фото: СОЦСЕТИ

Наталья Водянова выложила в социальной сети прогулку с детьми на лодке во ФранцииФото: СОЦСЕТИ

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