2018-08-28T15:42:34+03:00
Общество

Эпидемия гриппа в этом году может начаться в начале декабря

В Нижегородской области началась кампания по вакцинации против гриппа
Юлия ДАНЧЕНКО
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Эпидемия гриппа в этом году может начаться в начале декабряЭпидемия гриппа в этом году может начаться в начале декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Эпидемия гриппа в этом году может начаться раньше обычного. И уже в начале декабря возможен всплеск заболеваемости. Об этом рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на пресс-коференции в «Комсомольской правде» - Нижний Новгород».

Самой эффективной защитой от заболевания на сегодняшний день является прививка против гриппа. Ее эффективность составляет 97 процентов. Для тех, кто хочет защитить себя и своих близких от серьезного заболевания, необходимо уже сейчас озаботиться этим вопросом. Начиная с 28 августа, в коммерческих центрах уже начала появляться вакцина, на днях она будет и в поликлиниках региона.

- На территорию Нижегородской области в ближайшее время поступит порядка 500 тысяч доз вакцины. Из них 134 тысячи доз детской вакцины «Совигрипп» и 464 тысячи доз взрослой вакцины «Совигрипп», - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

В этом году вакцина была обновлена, в ней были заменены два штамма вируса гриппа. Так, в нее вошли штамм А Колорадо, штамм А Сингапур и штамм В Колорадо.

В этом году Роспотребнадзор планирует привить 45 процентов всех жителей Нижегородской области. Тем самым в нашем регионе будет вырабатываться коллективный иммунитет, который поможет обезопасить тех, кто не может сделать прививку, например, по медицинским противопоказаниям.

- Для того чтобы начал работать коллективный иммунитет, коллектив должен быть привит на 75 – 80 процентов, - сказала Наталья Садыкова. – Если такое произойдет, то, возможно, грипп вообще исчезнет в Нижегородской области.

Однако пока Роспотребнадзор призывает всех нижегородцев сделать прививку против гриппа. Прививочная компания будет длится два месяца: сентябрь – октябрь. Дело в том. что организму необходимо не менее четырех недель, чтобы выработать иммунитет. И чтобы успеть приобрести защиту до начала сезона болезней, прививку необходимо делать в начале осени.

Кому могут бесплатно сделать прививку:

- дети от 6 месяцев до 18 лет,

- студенты вузов,

- беременные,

- призывники,

- лица старше 60 лет

- люди с хроническими заболеваниями

- работники следующий учреждений: медицинских, образовательных, коммунального хозяйства, транспорт

...Все остальные могут привиться в коммерческих центрах. Стоимость вакцины варьируется от 400 до 600 рублей.

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