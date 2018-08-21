Министром культуры Нижегородской области станет женщина

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-21T22:16:05+03:00

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В последний этап конкурса на должность министра культуры Нижегородской области вышли пять человек. Из что особенно примечательно, все они – женщины. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Каждый из 11 кандидатов (Роман Беагон, Александр Бениш, Инна Ванькина, Изабелла Дыскина, Алла Забегалова, Александр Казарин, Лариса Моторина, Александр Орлов, Надежда Преподобная, Алла Семенышева, Елена Шершакова) прошел очное собеседование с экспертной комиссией. Выслушав всех претендентов, было выбрано пять человек: директор филиала ФКП "Росгосцирк" "Нижегородский Государственный Цирк" Инна Ванькина, заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова, директор музея имени А.М. Горького Лариса Моторина, руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная и эксперт профессионального сообщества менеджеров культуры Алла Семенышева.

- Экспертная комиссия уверена: каждый по-своему готов занять пост министра культуры и достоин этого, - отметил председатель экспертной комиссии, управляющий делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области Андрей Бетин.

Напомним, отбор на пост министра культуры проходит в рамках инициированной Глебом Никитиным региональной программы «Команда правительства», которая стартовала в мае 2018 года.

На пост министра культуры Нижегородской области претендовало 35 человек. По результатам этапа защиты программ до этапа очного голосования были допущены 11 человек.