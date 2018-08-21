«Истинный коллекционер оценит»: Нижегородец продает копейку за 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:11 2018-08-21T18:19:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородец Алексей решил распрощаться с семейной реликвией - старинной копейкой 1726 года. Объявление о продаже появилось на специализированном сайте.

- Семейная реликвия досталась по наследству. Истинный коллекционер оценит, - написал мужчина.

За уникальную монету «Екатериньбурхь» владелец просит 150 тысяч рублей. При этом указал, что возможен торг или обмен.

Добавим, что квадратные монеты из меди появились на свет благодаря Екатерине I, которая в июне 1725 года издала указ об их чеканке на Екатеринбургских горных заводах. А так как номинал монет-плат приближался к стоимости самой меди (10 рублей за пуд), они являлись полноценными деньгами и служили гарантией стабильности денежной системы.

Кстати, на одном из сервисом по оценке, покупке и продажи монет говорится, что аналогичную медную плату можно купить за 1,9 миллиона рублей. Как бы ни продешевил нижегородец!

Напомним, что другой нижегородец выставил на продажу фашистский танк.