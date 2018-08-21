Дружба крепкая не расклеится: нижегородец перевез товарища через глубокие лужи на садовой тачке

СЕГОДНЯ 17:56 2018-08-21T17:56:49+03:00

Настоящий друг и правда — в беде не бросит и лишнего не спросит Фото: Соцсети

Очевидцы предположили, что причина тому — одна пара сапог на двоих

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Подтвердждение тому, что крепкая дружба не расклеится в любую непогоду, внезапно получили нижегородцы 20 августа. В городе внезапно начался сильный ливень и не все успели к нему подготовиться.

На перекрестке Октября с проспектом Кирова жители наблюдали умилительную картину — мужчина в рабочей форме вез в садовой тачке своего товарища, как бы спасая его от глубоких луж на дорогах.

Фотография разлетелась по соцсетям и пользователи стали придумывать свои версии происходящего.

- У них просто одна пара сапог на двоих, — предположил Никита Лапшин.

- Настоящая дружба, она такая! Сам погибай, а товарища выручай! — согласилась Екатерина Чеботарёва

Остроумные нижегородцы выдвинули версии, что это это новый вид такси или переправы.

Напомним, 18 июня 2018 нижегородцам запомнился ливень, который за полчаса превратил городские улицы в настоящие реки. А в центре города на улице Ковалихинской недалеко от пересечения с улицей Горького, где с ливневой канализацией совсем плохо, уровень воды был настолько высок, что автомобили превратились в лодки. Попавшие в западню автоледи перепугались, но на помощь пришел охранник отеля поблизости. Мужчина мужественно преодолел толщу воды и вынес девушек на сушу.

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