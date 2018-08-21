Жених 81-летней Екатерины Соколовой, которого она ждет уже 55 лет, спился и умер в Городце

СЕГОДНЯ 16:38 2018-08-21T16:45:52+03:00

Такой юной запомнил Екатерину Соколову ее жених — Алексей Андриянов. Это была последняя фотография Кати, которую сделал Алеша перед отъездом Фото: Из личного архива героя публикации

Алексей Андриянов ушел из жизни в 2009 году в возрасте 76 лет

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«Комсомольская правда» отправилась на поиски Алексея Андриянова — единственной любви Екатерины Соколовой, с которым они виделись последний раз 55 лет назад в селе Русские Горенки Ульяновской области.

Позабыл свою Катю

«Комсомолке» удалось выяснить, что после того, как влюбленные навсегда расстались — 26 летний Алеша переехал в Нижегородскую область и поселился в Городце. Молодого и энергичного паренька взяли прессовщиком на фабрику «Городецкие промыслы».

Понемногу прошлая жизнь стала забываться и вскоре Алеша Андриянов счастливо женился на местной девушке, а позднее у молодой семьи родился сын, которого окрестили Владимиром. Поселились молодые недалеко от работы хозяина семьи — на Коминтерна.

В округе Алексей прослыл дамским угодником, а женщинам было приятно внимание шустрого мужичка. Алеша нередко захаживал к местным продавщицам и не упускал возможности пофлиртовать и отвесить комплименты проходящим мимо соседкам. Но до серьезного не доходило — супруге не изменял.

Так выглядело жилище Алеши, в котором он поселился с супругой, а позднее — с сожительницейФото: Google. Карты.

Сейчас в дом заехали новые жильцы и немного отреставрировали обветшалое зданиеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В дом пришла беда

Спустя время в семейную идиллию Андрияновых вторглась весть о болезни супруги. С этих пор походы по больницам стали чаще обычного, а врачи — постоянными гостями. О

втором ребенке не могло идти и речи. Доктора продлили жизнь женщине, но не излечили. В борьбе с недугом супруга Алексея Андриянова прожила до 55 лет.

Сидел без отопления и жил в бане

Потерю второй любимой Алексей перенес очень тяжело. Мужчина так горевал, что стал выпивать. А спустя время к нему стала наведываться «старуха». Так называли местные Маринку, но не за то, что она была старше — женщина крепко выпивала и из-за того выглядела еще взрослее своих лет. Марина быстро нашла общий язык со вдовцом и осталась в роли сожительницы. Жизнь Алексея Андриянова снова переменилась — тихий семейный быт, исчезнувший после смерти жены, уступил место пьяным гулянкам.

- Они только и делают, что пьют вместе. За электричество и воду не платят даже — сидят без отопления и живут в бане, — поговаривали соседи.

Оставил сына без наследства

Вместе с «пьяницей Маринкой» в дом к Алексею переехала и ее дочь. Сын Владимир стал приезжать из Заволжья к отцу все реже и реже, потому что отныне здесь хозяйничала сожительница отца, и в этой жизни больше не было места для сына — хитростью Маринка уговорила переписать дом на нее, а сына оставить ни с чем.

От Алексея отвернулись и соседи — мужчину стало не узнать. В 67 лет у мужчины стали отказывать ноги.

- Допился до белого каления, — пошли слухи по округе.

Но и в таком состоянии Алексей продолжал злоупотреблять спиртным, а «старуха» всячески его в этом поддерживала. С таким образом жизни Алеша прожил до 76 лет и умер в 2009 году. Последние годы одряхлевший мужчина не вылезал из постели. За лежачим больным ухаживала Марина.

«Комсомольская правда» нашла жилище Алексея Андриянова. После его смерти за хозяйку осталась Марина, продала дом и отбыла в неизвестном направлении вместе с дочерью. Соседи после этого легко вздохнули — им никогда не нравилась «пьяница Маринка», которая «споила Лешку».

Сын Владимир после смерти отца тоже прожил недолго. Умер в возрасте 53 лет от сердечной недостаточности. Обоих похоронили там же, в Городце, на кладбище, недалеко от дома.

Алексея Андриянова похоронили в возрасте 76 лет в 2009 году — на Городецком кладбище недалеко от домаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Единственный сын Алексея от первого брака — Владимир, похоронен здесь же, рядом с отцомФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомольской правде» стало известно, что в Нижегородской области проживает внук Алексея Андриянова. Мы просим откликнуться внука или всех, кто узнал героев этой истории и может поделиться любой информацией или местонахождением родственников Алексея.

Напомним, 81-летняя жительница Волгоградской области разыскивает своего жениха Алексея Андриянова, с которым они расстались 55 лет назад.

Екатерина Соколова развелась с мужем и с 26-летнего возраста живет одна в надежде, что Алексей вернетсяФото: Из личного архива героя публикации

На тот момент, 26-летний молодой человек не смог перенести замужество своей 22-летней возлюбленной, которую выдали замуж за нелюбимого, пока Алексей служил.

Брак с нелюбимым супругом Александром был недолог — Екатерина сбежала с детьми, устав от постоянных побоев и тиранииФото: Из личного архива героя публикации

Спустя четыре года девушка ушла от мужа и осталась ждать своего Алешу.

По словам 81-летней Екатерины Соколовой, не было ни дня, чтобы она не думала о своем АлешеФото: Из личного архива героя публикации

Решилась рассказать свою историю Екатерина Соколова только в 81 год. Внуки женщины обратились за помощью в «Комсомольскую правду»