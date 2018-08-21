2018-08-21T15:45:28+03:00
Общество

Еще две популярные нижегородские маршрутки перешли на безналичную оплату проезда

Общественный транспорт потихоньку переходит на оплату карточками
Юлия ДАНЧЕНКО
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Еще две популярные нижегородские маршрутки перешли на безналичную оплату проездаЕще две популярные нижегородские маршрутки перешли на безналичную оплату проездаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Частные перевозчики потихоньку оснащают свои автобусы терминалами, с помощью который можно оплатить свой проезд с помощью бесконтактной банковской или транспортной картой. Об этом сообщает компания «Ситикард».

Теперь к этой системе подключились маршруты №83 "Соцгород II - дер.Афонино" и №98 "ул.Космическая - ул.Деловая". Правда, стоимость проезда даже при оплате картой будет стоит 28 рублей. Кроме того, на этих маршрутах не действует система бесплатных пересадок, которые можно сделать в течение 60 и 90 минут.

Напомним, что с 20 июля, оплатить проезд с помощью банковской или транспортной карты с электронным кошельком можно на маршрутках № 14, 39, 63, 79, 89 и 92. Стоимость проезда по картам составит 28 рублей. Однако бесплатные пересадки по транспортной карте на этих маршрутах действовать не будут.

Также система АСКОП, которая позволяет оплачивать проезд с помощью банковской или транспортной карты, действует во всех муиципальных автобусах, а также в маршрутках № 46, 76, 71, 87, 210, 315 и 318. Причем, на 210-м маршруте доступны для оплаты все виды транспортных карт с городскими тарифами.

С 10 июля оплатить проезд с помощью карт можно и на 14 автобусах МУП «Борское ПАП». Это маршруты № 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 7, 8, 9, 12, 15т, 19, 20А и 20. Стоимость проезда при безналичном расчете как банковской, так и транспортной картой составляет 22 рубля.

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