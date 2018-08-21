Закрыли павильон с шаурмой на улице Широкой в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-21T16:13:28+03:00

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Роспотребнадзор закрыл пункт продажи шаурмы на улице Широкой, дом №4/16 за неоднократные и грубые нарушения требований действующих санитарных правил, сообщает ведомство.

- Нижегородским районным судом дважды выносились постановления о привлечении арендаторов данного объекта, к административной ответственности с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности - запрета осуществлять деятельность по оказанию услуг общественного питания в арендованном помещении, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

5 июня 2018 года Нижегородский районный суд запретил использовать это помещение в качестве объекта общественного питания. 24 июля решение вступило в силу. Однако владельцы «шаурмячной» не торопятся исполнять решение суда. На сегодняшний день, 21 августа, она по-прежнему работает.

- Моя комната находится над шаурмой, - рассказала «Комсомолке» Анастасия Гущина. – От нее ко мне в комнату постоянно идет дым, до головной боли воняет гарью, мясом, луком.

Год назад Анастасия написала заявление в Роспотребнадзор по Нижегородской области. После чего пришел ответ.

- Выявлены следующие нарушения: нет отдельного входа, изолированного от подъезда, нет контейнеров для мусора. Про вытяжку ни слова. Хотя запах я ощущаю каждый день. Хозяйка шаурмы говорит, что с вытяжкой у нее все норм. Но письменного ответа по факту проверки вытяжки, и "что все норм" мне не приходило, - рассказала «Комсомолке» Анастасия.

По словам Анастасии Гущиной, борьба с различными закусочными на этом месте продолжается уже почти пять лет. Шаурма на этом месте появляется уже не первый раз, менялись лишь хозяева. Особенно наглыми были предыдущие предприниматели. Они постоянно хамили местным жителям, когда они пытались с ними договориться, шли на различные уловки, меняли официальное название, чтобы их не закрыли. Последние владельцы шаурмы все же попытались немного исправить ситуацию и избавили жителей от едкого дыма. Но постоянный запах никуда не делся.

Хозяева шаурмы, видимо, и сейчас надеется, что все обойдется, так как, несмотря на решение суда, так и не закрыли свое заведение.