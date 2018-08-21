Лариса Вербицкая: Для меня голод - тяжелое испытание

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-21T17:09:34+03:00

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Стройная фигура, правильная осанка, бархатистая кожа… И с каждым разом поклонники знаменитой телеведущей все больше рассыпаются в комплиментах, попутно упрашивая поделиться секретами красоты. Узнав, что Лариса Вербицкая проведет в Нижнем Новгороде фестиваль скандинавской ходьбы «Свобода движения», «Комсомолка» решила непременно встретиться со звездой телеэфира и узнать, как ей удается сногсшибательно выглядеть.

Скандинавской ходьбой Вербицкая занимается шесть лет

«Главное не критиковать себя»

- Лариса Викторовна, вы призываете заниматься скандинавской ходьбой, а сами давно взяли в руки палки?

- Шесть лет назад, и могу со знанием дела говорить, что скандинавская ходьба - это прекрасно!

- Что изменилось с тех пор?

- Я стала редко болеть, самочувствие не подводит. Знаете, если тело здоровое, то больше шансов, что и дух здоровый.

larisa_verbitskaya Свобода движения покорила еще одну высоту!

- В России скандинавская ходьба не так популярна. Более того, некоторые стесняются ходить по городу с палками. Как побороть комплексы?

- А что вас смущает? Внешний вид? Все сидит в голове. Это прекрасный вид активности, который финские лыжники придумали еще в 30-е годы прошлого века. Главное не критиковать себя, а принять таким, какой ты есть.

- В юности вы занимались легкой атлетикой. Что нравится больше: бег или ходьба?

- Я всегда бегала на короткие дистанции, и какие-то марафоны были невыносимо утомительны. Поэтому когда появилась скандинавская ходьба, решила попробовать. Я очень люблю ходить.

larisa_verbitskaya Мои рабочие выходные вдали от дома

«Конфеты - нездоровое удовольствие»

- Ваши подписчики в Инстаграме через одного просят вас рассказать о своем рационе. Поделитесь секретом!

- Я ничего не утаиваю. Все давно известно: небольшие порции и часто. Ну а если углубляться в диету, то, конечно, это – отказ от сахара, соли, хлеба, пирожных и копченостей! Конечно, если вы поставили задачу распрощаться с лишними килограммами. Кстати, немного - это 150 грамм за прием, но не больше.

- Можно поподробнее. Что едите на завтрак, на обед и так далее?

- Утром может быть геркулес на воде. Если фрукты, то в первой половине дня. И не килограмм, а умеренное количество. На ланч - салат и какой-то белок. Часа в три-четыре дня можно съесть тарелку супа. Возможен перекус. Я, например, очень люблю сладкое и не могу пить чай просто так. Мне это невкусно и неприятно. А подход разумного питания предполагает и разрешает употребление вяленых сухофруктов или меда. Просто надо с умом взглянуть на то, что мы кладем себе в рот.

larisa_verbitskaya Чашечка кофе с корицей утром, а иногда и две!

- К правильному пониманию культуры питания вы пришли в юности или с возрастом?

- Конечно, я не всегда так питалась. То, что конфеты - это нездоровое сиюминутное удовольствие, которое потом откладывается на наших проблемных зонах, я поняла лет двадцать назад. С тех пор их не ем. Мне достаточно поинтересоваться, что там внутри. В общем-то, этим я и утоляю свое любопытство.

- Как вы относитесь к голоданию? Практиковали?

- Нет-нет, что вы! Голодала я один раз в жизни, на необитаемом острове, когда еды почти не было 37 дней (Речь о шоу «Последний герой». - Прим. ред.). И это было ужасно! Теперь я со знанием дела могу говорить: для меня голод - тяжелое испытание. С другой стороны, приятно вспомнить, что такое приключение было в твоей жизни.

«У меня хорошая наследственность»

larisa_verbitskaya В компании настоящих профессионалов вместе с выдающимся бобслеистом Александром Зубковым

- Наверное, придерживаясь здорового образа жизни, вы забыли дорогу к врачам?

- Мне не нравится эта тропа, но иногда приходится ею пользоваться. А вообще чтобы ничего не болело, надо следить за собой. Вот мое жизненное кредо!

- То, как вы выглядите сегодня, это результат большой работы или спасибо генам?

- Думаю, и то, и другое. Наследственность у меня действительно хорошая. Моя мама в свои 83 года начинает день с зарядки и ведет достаточно активный образ жизни. Если бы она этим не занималась, вряд ли выглядела так, как выглядит в свои годы. Понимаете, с неба ничего не падает! У меня есть хороший пример, и я стараюсь не растрачивать свою прекрасную наследственность понапрасну.

larisa_verbitskaya Давно известно, чтобы костюмчик хорошо сидел - долой лишние кг

- Вы известная противница пластики и любительница косметологических и косметических процедур. Как часто ходите в салоны красоты?

- Многие процедуры, которые считаются салонными, я могу делать в домашних условиях. У меня уже достаточно знаний и навыков. С другой стороны, я поддерживаю контракты с разными косметологическими компаниями и клиниками, которые помогают мне поддерживать форму, следить за своим телом, узнавать о самых современных тенденциях в области косметологии. И я верю, что ученые непременно что-нибудь придумают, чтобы мы не ложились под скальпель хирурга.

- Какие процедуры выполняете дома?

- Например, обертывание. Но лучше, если ты дома один и никто из домашних не погружен в твой процесс ухаживания за собой. Я предпочитаю, чтобы это оставалось моей маленькой тайной (улыбается).

- А чем кормите близких? Наверняка, чем-то полезным!

- Я уверена: чем меньше ингредиентов, тем больше шансов, что это будет полезная еда. Даже многие диеты основываются на употреблении не более двух-трех ингредиентов одновременно, объясняя это тем, что организм испытывает меньший стресс при усваивании разного количества компонентов.

- А как же… вкус?

- (пауза) Я отучила свою семью есть сахар. Правда. Это дело привычки.

larisa_verbitskaya И вкусно и полезно

ЗВЕЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Салат «Легкий»

Ингредиенты: одно красное яблоко, одно зеленое яблоко, один стебель сельдерея, 1/4 стакана измельченных грецких орехов, один лимон, 250 мл нежирного биойогурта.

Яблоки очищаем и нарезаем небольшими кусочками, сельдерей обдаем кипятком и мелко режем. Смешиваем в миске яблоки, сельдерей и грецкие орехи. Затем готовим соус. Отжимаем в чашку лимонный сок и постепенно, тщательно размешивая, вливаем в него йогурт. Заправляем салат соусом, солим и перемешиваем.

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