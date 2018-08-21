Хромого енота обнаружили в здании строящегося дома на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-21T15:18:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычного для Нижегородской области зверя — енота нашли местные жители рядом с домом 24Б на проспекте Ленина.

Юркий зверек забежал вслед за работниками в многоквартирный дом, где велись отделочные работы. Енот выглядел потрепанным и хромал, наотрез отказывался обедать.

Пока в помещении велись работы, зверь напряженно отсиживался в углу, а параллельно нижегородцы гадали, что делать с млекопитающим.

«Комсомольская правда» тоже решила поинтересоваться — куда можно деть зверя в такой ситуации.

В Зоозащите-НН брать зверя наотрез отказались, так как организация занимается безнадзорными животными, а не дикими.

- Мы можем привезти дикое животное к себе, только если к нам официально обратятся за помощью соответствующие ведомства. Сами понимаете, у нас только собаки и кошки. Собаки захотят его съесть. Как поведут кошки — непонятно. У нас и клеток то свободных нет. Нужно обратиться в зоопарки и центры реабилитации, - посоветовали в фонде защиты животных.

В зоопарке «Лимпопо» енота тоже не приняли:

- У нас и места нет, да и животное неизвестно где было, его надо сначала на карантин.

Раз карантин — значит, прямая дорога к ветеринарам:

- Мы можем взять его на 10 дней — столько будет длиться карантин. Но потом его нужно будет куда-то девать, - лаконично ответили в государственном ветеринарном управлении ГО Нижнего Новгорода.

- Бесплатно? — с надеждой поинтересовались мы.

- 310 рублей в день, — поступил ответ.

Фото: Диляра Садыкова. Енот забился в угол и отказывался от еды

В министерстве экологии и природных ресурсов нижегородской области посчитали, что нам нужно обратиться к комитет по охране животного мира Нижегородской области.

В данный момент нашлась временная хозяйка — енот в целости и сохранности едет в клинику на карантин. Его подобрала нижегородка Наталья Сироткина:

- Тоже везде звонила, и нигде не берут енота. Что я с ним потом делать буду? Но нельзя так его оставлять — после пяти вечера работники уйдут и кинут его на улицу, а там собаки задерут. Надеюсь, что хозяин откликнется или соответствующие организации все же придумают, что с ним делать. Дорого, конечно, мне, как матери-одиночке заниматься этим. Но что делать.

Считалка "КП"

Переноска — 2000 рублей

10-дневный карантин в ветклинике — 310 рублей в день. В общей сумме — 3100.

Сухой корм для енота — 630 рублей за три кг.