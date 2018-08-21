Нижегородке заплатили 70 тысяч рублей за погибшего в утробе ребенка

СЕГОДНЯ 14:54 2018-08-21T15:01:05+03:00

С момента трагедии прошло три года

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Историю трехлетней давности, быть может, никто и не вспомнил. Но на днях в одном из пабликов в соцсети «Вконтакте» Мария Бубнова сообщила, что городская клиническая больница №40, наконец, выплатила моральную компенсацию девушке, чей ребенок умер в утробе на 38 неделе беременности.

- Судебно-медицинской экспертизой были выявлены многочисленные нарушения в ведении беременности, - написала нижегородка. - Из-за халатности врача Тамары Козиной у пострадавшей умер ребенок внутриутробно.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» связалась с автором поста и выяснила, что Мария Бубнова и есть та самая пострадавшая. Однако общаться на эту тему отказалась, сославшись на то, что вся информация есть на сайте Автозаводского районного суда.

Тогда «Комсомолка» направила официальный запрос в больницу №40 с просьбой прокомментировать ситуацию. Там уточнили, что Автозаводский районный суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда пациентке. В итоге с медучреждения взыскано 70 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 35 тысяч рублей штрафа.

Кстати, подписчиков «Вконтакте» возмутило, что врач, из-за халатности которого погиб еще не родившийся младенец, продолжает врачебную практику все в той же женской консультации на улице Раевского,1.

В больнице сообщили, что в судебных материалах не было доказательств прямой причинно-следственной связи между действиями врача-гинеколога и гибелью ребенка. Вместе с тем удалось установить косвенную причинно-следственную связь.

- Случившееся связано с недооценкой степени тяжести патологических состояний, возникших в ходе беременности у пациентки и отсутствия должного наблюдения за течением беременности, - добавили в медучреждении.

При этом юридической причины для увольнения врача выявлено не было.