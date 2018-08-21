Над Нижним Новгородом несколько часов кружит неизвестный самолет

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-21T12:38:13+03:00

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Обеспокоенные нижегородцы сегодня в течение нескольких часов наблюдали как самолет кружил над Нижним Новгородом.

- Смотри, как низко летит, - закричала девушка девочка, дергая за руку свою маму.

- Он уже не первый раз пролетает, - обеспокоенно заметил мужчина, который тоже смотрел в небо.

- Наверняка, что-то случилось, - убежденно добавила мама девочки. – Просто так он бы не стал кружить над городом. Значит, не дают добро на посадку. А может быть, его захватили и теперь думают, как его безопасно посадить, или террористы ждут выкуп.

Вокруг дискутирующих начал собираться небольшгая толпа, которая внимательно смотрела в небо.

- Трекер показывает, что он уже больше десяти кругов налетал, - сказал молодой человек. – И что особенно странно, у него нет места посадки.

Нижегородцы выяснили, что необычный самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Вылетел он из Шереметьева в 7.40. А в Нижнем Новгороде увидели его уже после 11.00.

Траектория неизвестного самолета, который кружил Над Нижним Новгородом несколько часов. Фото: скрин трекера

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила разобраться в ситуации.

- Это тренировочный самолет, - успокоил «Комсомолку» источник в нижегородском аэропорту. – В Нижний Новгород тренировочные самолеты «Аэрофлота» прилетают достаточно часто, так как наш аэропорт находится близко от Москвы, и у нас есть пробелы в расписании, которыми они могут воспользоваться.

Также источник рассказал, что тренировочный самолет может сделать несколько десятков кругов. Все зависит от задач и количества пилотов, которые выполняют тренировочные полеты. Узнать тренировочный рейс очень просто. Для этого нужно открыть онлайн-трекер, который отслеживает перемещение всех самолетов, и посмотреть на номер рейса. Все тренировочные самолеты «Аэрофлота» начинаются с цифры «76», а регулярные с цифры «12». Кроме того, у таких рейсов нет конечного пункта посадки. Они вылетают из Москвы, кружат над Нижнем Новгородом, потом возвращают в Москву.