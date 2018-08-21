Неизвестный выдернул сережки из ушей семилетней девочки в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-21T12:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Дерзкая кража произошла вечером 20 августа в Дзержинске. Неизвестный мужчина выдернул из ушей семилетней девочки золотые сережки и скрылся в направлении улицы Строителей.

Произошло это около здания «Спортклуба» на проспекте Ленинского комсомола, дом №32Б. По словам свидетелей, грабителю на вид 40 лет, рост 175 – 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие. Был одет в синие шорты и черные сланцы. Особые приметы — вся верхняя часть тела покрыта татуировками в виде церквей и куполов.

Об инциденте сразу же сообщили в полицию.

Преступления засняли камеры видеонаблюдения, а потому полицейских на руках была фотография преступника. Правоохранители решили не тянуть время и сразу же отправились на поиски грабителя.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили личность и задержали подозреваемого в противоправном деянии – ранее судимого 40-летнего дзержинца, - рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области. - Мужчина был доставлен правоохранителями в райотдел для дальнейшего разбирательства. В содеянном злоумышленник сознался. В настоящее время в отношении задержанного избирается мера пресечения. Ведется следствие.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 161, часть 1 УК РФ (грабеж).