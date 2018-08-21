2018-08-21T12:03:40+03:00
Общество

Неизвестный выдернул сережки из ушей семилетней девочки в Нижегородской области

Полицейские раскрыли преступление по горячим следам
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Неизвестный выдернул сережки из ушей семилетней девочки в Нижегородской областиНеизвестный выдернул сережки из ушей семилетней девочки в Нижегородской областиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Дерзкая кража произошла вечером 20 августа в Дзержинске. Неизвестный мужчина выдернул из ушей семилетней девочки золотые сережки и скрылся в направлении улицы Строителей.

Произошло это около здания «Спортклуба» на проспекте Ленинского комсомола, дом №32Б. По словам свидетелей, грабителю на вид 40 лет, рост 175 – 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие. Был одет в синие шорты и черные сланцы. Особые приметы — вся верхняя часть тела покрыта татуировками в виде церквей и куполов.

Об инциденте сразу же сообщили в полицию.

Преступления засняли камеры видеонаблюдения, а потому полицейских на руках была фотография преступника. Правоохранители решили не тянуть время и сразу же отправились на поиски грабителя.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили личность и задержали подозреваемого в противоправном деянии – ранее судимого 40-летнего дзержинца, - рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области. - Мужчина был доставлен правоохранителями в райотдел для дальнейшего разбирательства. В содеянном злоумышленник сознался. В настоящее время в отношении задержанного избирается мера пресечения. Ведется следствие.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 161, часть 1 УК РФ (грабеж).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Коррупция в Нижегородской области выросла на 19 процентов
В Нижнем Новгороде скоро начнется гроза
Количество присасывания клещей в Нижегородской области снизилось на 27 процентов
Росгвардия подключилась к поискам 9-летней Маши Люлиной
В Нижнем Новгороде появится новый рейс до Санкт-Петербурга
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения 9-летней Маши Люлиной
Пьяный водитель насмерть сбил подростка в Нижегородской области
Билеты на «Сапсан» Москва – Нижний Новгород можно купить по фиксированной цене
Житель Нижегородской области задушил свою престарелую мать
Праздничные богослужения в честь Курбан-байрама пройдут в трех мечетях Нижнего Новгорода
Бюджет Нижнего Новгорода дополнительно получил 65 миллионов рублей в виде земельного налога
Глеб Никитин: «Арзамас должен стать центром туристического потока»
Из-за хоккейных матчей в Нижнем Новгороде перекроют улицу Лоскутова
Яушев: «Большинство нижегородцев просят продлить метро в Сормово»
Яушев: «Еще шесть составов нижегородского метро нуждаются в капремонте»
В Нижегородской области ожидается сильный ветер и гроза
Поездка на мотоцикле обернулась комой для жительницы Нижегородской области
Врачи «поезда здоровья» провели порядка 13 тысяч консультаций на севере Нижегородской области
Глеб Никитин посетил «Арзамасский машиностроительный завод» и НПП «Темп-Авиа»
Маршрут №Т-209 «ЖК «Окский берег» автовокзал Щербинки» стал социальным
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на три процента
50 миллионов рублей получит Нижегородская область на «Социальное такси»
На двухлетней девочке в Нижегородской области загорелась одежда
Мать-бродяжка из Нижегородской области обязана отработать 300 часов
Нижегородскую область включили в маршрут веломарафона для слабовидящих спортсменов