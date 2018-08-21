Вадим Власов: «Определять, какую дорогу ремонтировать в первую очередь, будет компьютер»

СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-21T10:53:13+03:00

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Дороги – одна из главных проблем России. Только отремонтируешь одну – пора уже хвататься за другую. Только построишь объезды, чтобы не было заторов – пробки начинают образоваться в других местах. В декабре прошлого года министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области стал Вадим Власов. В новом проекте «Герои Волги» он рассказал Руслану Станчеву о приоритетах в работе, новых форматах обслуживания дорог, перспективах отрасли, пробках и финансировании.

- Вадим Александрович, когда мы начинаем говорить про дороги,то первая реакция либо ироничная, либо скептическая. Население региона скорее даст негативную оценку. А как вы оцениваете на сегодняшний день состояние дорог Нижегородской области и то хозяйство, которое вам досталось?

- Скажу честно – ситуация не простая, но некритическая, и по сути решаемая. Самое главное для нас на сегодняшний день – понимание технического состояния дорог региона. Именно поэтому делается упор на оценку техсостояния. Далее пишется программа, которая необходима для исправления сложившейся ситуации на отдельных участках.

- Как осуществляется оценка состояния: это оцифровка со спутников, какие-то современные технологии или микс старого и нового?

- Раньше был обывательских подход, решая, можно сказать визуально, какую дорогу нужно ремонтировать, а какая подождет. Из-за этого часто случались накладки и такие негативные моменты, когда одну дорогу ремонтировали до завершения межремонтного срока, другую - наоборот - черед два межремонтных срока.

Сейчас у нас самая главная задача устранить этот субъективизм. Поэтому мы в первую очередь делаем упор на инструментальное обследование автодорог, и оно на сегодняшний день выведено на высокий уровень. Даже нет уже смысла обращаться к иностранным методикам. В Российской Федерации достаточно ученых, которые проводят эту работу, и создаются технологии и программы для оценки состояния и качества дорожного полотна.

В этом году как раз мы заказываем инструментальные обследования, и его результатом будет оценка технического состояния. Следующий этап – систематизация и формирование планов ремонта. Грубо говоря, компьютер будет определять, какой участок необходимо ремонтировать в первую очередь, какой в последующем.

Сразу предопределю вопрос по поводу видов ремонта. Он также определяется с помощью инструментального обследования. У нас есть два вида ремонта: простой и капитальный. При простом (текущем) ремонте восстанавливается лишь ровность путем выравнивающего фрезерования, при капитальном – восстанавливается основание.

- Изношенность дорог Нижегородской области по оценкам экспертов 60-70%, требуются миллиарды, чтобы эту проблему решить. Инструментальный подход с применением компьютерных технологий позволит быстрее ремонтировать и экономить деньги?

- Да. Техническаяоценка состояния дорог, в первую очередь, необходима для повышения эффективности вложения средств. Наш финансовый ресурсограничен, и в большей степени он дефицитен, тем более с учетом того недоремонта, который был накоплен в предыдущие годы.

Нам сейчас необходимо правильно и максимально эффективно распорядится теми деньгами, которые у нас сейчас есть. Но, стоит сказать, что помимо этого, федерация, видя нашу проблему, планомерно финансирует работы в рамках программы "Безопасные и качественные дороги", и более того, рассматривает вариант выделения дополнительных средств, чтобы поднять уровень нормативного состояния автодорог с наших 29% до 50% в течение ближайших шести лет.

Не так давно глава Нижегородской области Глеб Никитин встречался с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. В рамках встречи также рассматривался вопрос увеличения финансирования региона, в том числе со стороны Росавтодора. Средства, которые федерация сейчас планирует направить в Нижегородскую область – существенны. И думаю, что в ближайшие 4-5 лет уже можно будет видеть результатыизменения нормативного состояния автодорог региона.

- Не могу обойти проблему Мызинского моста Нижнего Новгорода. Расскажите, как на сегодняшний день там складывается ситуация, и есть ли проблемы с его ремонтом?

- Стоит сказать, что все решения, которые вообще касаются ремонтных работ,в первую очередь, связаны с поиском компромиссного решения между технической необходимостью выполнения работ и комфортом жизнеобеспечения населенных пунктов и городов.

В качестве примера приведу ситуацию, которая у нас сложилась в начале года с транспортным обеспечением Кстовского района. В районе Ветчака шли ремонтные работы. Сейчас похожая проблема с Мызинским мостом, но компромисс находится.

По поручению главы региона Глеба Никитина при плотном взаимодействии с муниципалитетом разобрались в этой ситуации, разделив работу там на два этапа. В 2018 году работа на мосту будет сделана на центральных полосах, по краевым - перенесется соответственно на следующий год. Те периоды работ, которые проводят, как раз и выбраны с учетом того, что жители Нижнего Новгорода находятся в отпусках.

- Во всем мире, да и в столицах России зимой давно уже используются химические реагенты. Почему в Нижегородской области на сегодняшний день мы никак не можем перейти на реагенты, почему с этим у нас проблемы? И занимаетесь ли вы этой темой?

- Этой темой мы занимались, когда рассматривали вопрос технологии содержания автомобильных дорог Нижнего Новгорода. Уже зимой 2018 года как раз было начато применение химических реагентов.

Сейчас уровень технологий, которые используются в дорожном хозяйстве, настолько высок, что уже нет 100% панацейного решения, чем зимой обрабатывать дороги. Сейчас применяются разные технологии, некий микс. Мы следим за развитием науки и, я могу сказать, что те реагенты, которые применялись 10-15 лет,устарели. И уже сейчас мы можем говорить о современных технологиях, качество реагентов с годами становится выше. Наблюдая за их использованием ранее, проанализировав ситуацию, могу сказать, что и зимой 2018-2019 годов будем использовать для обработки дорог химреагенты. Но на дорогах 3-4 техническойкатегории,пока еще будет применяться песко-соляная смесь.

- Уже можно говорить о кратких итогах реализации программы "Безопасные и качественные дороги". Все получается, что запланировано?

- Все получается, благодаря контролю. Стоит сказать, что Нижегородская область на прошлой неделе была отмечены Росавтодором. Мы оказались на втором месте из 36 регионов, которые участвуют в реализации этого приоритетного нацпроекта пообъему выполненных работ. Вошли в тройку по скорости выполнения работ. Поэтому говорить о том, что к 1 сентября мы не исполним сроки, нет оснований.