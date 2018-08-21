СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-21T10:25:21+03:00

Подписчики Натальи Водяновой не узнали ее сына Фото: СОЦСЕТИ

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Наталья Водянова продолжает радовать своих подписчиков своими личными фотографиями. Вчера она выкладывала фотографию своих младших сыновей, а сегодня решила показать старшего Лукаса. И выложила в Инстаграм фото, где она вместе с сыном сидит в автомобиле для гольфа. Снимок модель подписала «Понедельник начинается в субботу».

И тут же поклонники завалили Наталью своими восхищениями.

- Отличный парень- это сразу видно!!! И конечно красавица мама!!! - написала sazonova6919.

- Натали, выглядите как брат и сестра, подруга, но точно не мама. Умница и красавица! – сделала комплимент jul_0806.

- Наталья, Вы позитивно проводите время, это хорошо, - одобрила tertishnyi_official.

И Наталья, и все детки, все такие милые и настоящие, никогда ничем не раздражают. Всегда смотрю и любуюсь, - умилилась olgsln.

- Наталья-свет, Ваш сын красивый и светлый, как и Вы сами! Как он у Вас вырос! Сыновья - Ваша опора и защитники, их у Вас четверо! - написала liliasgatovna.

Однако не все поклонники сразу узнали Лукса.

- Это Ира Горбачева? – спросил chekhov_i1.

Были и те, кто решил указать на ошибки.

- По правилам этикета в джинсах играть не допускается, и майка должна быть с воротником, поло, например, - заметила elena.dalod.

Не все подписчики оценили и внешний вид Лукса.

- Мальчики там словно девочки. Ни капли брутальности, - высказала свое мнение valeriyanelera16.

- У мальчика фальшивая улыбка, - считает Niluffffer.

Однако положительных комментариев все же в разы больше.