Подписчики Натальи Водяновой не узнали ее сына
Наталья Водянова продолжает радовать своих подписчиков своими личными фотографиями. Вчера она выкладывала фотографию своих младших сыновей, а сегодня решила показать старшего Лукаса. И выложила в Инстаграм фото, где она вместе с сыном сидит в автомобиле для гольфа. Снимок модель подписала «Понедельник начинается в субботу».
И тут же поклонники завалили Наталью своими восхищениями.
- Отличный парень- это сразу видно!!! И конечно красавица мама!!! - написала sazonova6919.
- Натали, выглядите как брат и сестра, подруга, но точно не мама. Умница и красавица! – сделала комплимент jul_0806.
- Наталья, Вы позитивно проводите время, это хорошо, - одобрила tertishnyi_official.
И Наталья, и все детки, все такие милые и настоящие, никогда ничем не раздражают. Всегда смотрю и любуюсь, - умилилась olgsln.
- Наталья-свет, Ваш сын красивый и светлый, как и Вы сами! Как он у Вас вырос! Сыновья - Ваша опора и защитники, их у Вас четверо! - написала liliasgatovna.
Однако не все поклонники сразу узнали Лукса.
- Это Ира Горбачева? – спросил chekhov_i1.
Были и те, кто решил указать на ошибки.
- По правилам этикета в джинсах играть не допускается, и майка должна быть с воротником, поло, например, - заметила elena.dalod.
Не все подписчики оценили и внешний вид Лукса.
- Мальчики там словно девочки. Ни капли брутальности, - высказала свое мнение valeriyanelera16.
- У мальчика фальшивая улыбка, - считает Niluffffer.
Однако положительных комментариев все же в разы больше.