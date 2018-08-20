2018-08-20T19:11:43+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

«Не хотелось бы узнать, что часть гонораров этот футболист может перечислять в какой-нибудь батальон «Азов»…

Нижегородские эксперты о скандале с украинским защитником ФК «Нижний Новгород» Виталием Федоривым, который не повернулся к флагу России
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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Фото: ФК "Нижний Новгород". Виталий Федорив просит в его действиях не усматривать никакой политической подоплекиФото: ФК "Нижний Новгород". Виталий Федорив просит в его действиях не усматривать никакой политической подоплеки
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18 мая в рамках 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Фишт» в Сочи местный клуб сыграл с ФК «Нижний Новгород». Рядовой, казалось бы, матч второго по силе футбольного дивизиона страны. Кстати, нижегородцы победили с минимальным счетом 1:0, и теперь с 15 очками обосновались на 3 строчке турнирной таблицы.

Все бы ничего, но вдруг разразился скандал. Перед началом матча по регламенту исполняется российский гимн, и игроки в этот момент поворачиваются к флагу нашей страны. Вечером 18 августа все игроки так и сделали, кроме украинского защитника ФК «Нижний Новгород» Виталия Федорива. Он продолжал стоять лицом к трибунам. Причем, как оказалось, точно так же он поступил в матче 1-го тура в Мордовии.

Российских болельщиков, в большинстве своем, такое поведение возмутило. При этом сам футболист объяснил свой поступок тем, что «произносил слова молитвы; мое глубокое убеждение, что спорт — вне политики».

Обсудили инцидент на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM вместе с депутатом Государственной Думы РФ Александром Курдюмовым, заместителем директора нижегородского ФК «Локомотив» Русланом Зыряновым и главным редактором газеты «Новое дело» Вадимом Андрюхиным.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

«Не хотелось бы узнать, что часть гонораров этот футболист может перечислять в какой-нибудь батальон «Азов» - нижегородские эксперты о скандале с игроком ФК «НН» Виталием Федоривым

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