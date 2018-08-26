2018-08-26T17:51:03+03:00
Общество

ТЦ «Жар-Птицу» в Нижнем Новгороде эвакуировали

Тревога оказалась настоящей
Юлия ДАНЧЕНКО
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ТЦ «Жар-Птицу» в Нижнем Новгороде эвакуировалиТЦ «Жар-Птицу» в Нижнем Новгороде эвакуировалиФото: СОЦСЕТИ
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В воскресенье днем ТЦ «Жар-Птица» был эвакуирован. Сначала люди думали, что это учебная тревога и с неохотой выходили на улицу.

- Все вроде вышли и пожарка приехала одна всего, пожарный побежал в сторону «Мака», - написала Леся Апрель.

Позже выяснилось, что тревога была не учебной. В торговом центре была обнаружена бесхозная сумка. Из-за нее и случилась вся суматоха.

- И все стоят рядом с «Жар-Птицей» на столь близком расстоянии! Я поражена. Не боитесь, если не, дай Бог, что случится, осколок маршрут удобный смотреть не будет, впендюрится и все! – недоумевала Christina Pasternak.

Но самое плохое то, что один из аварийных входов торгового центра был закрыт, и посетители не смогли через него выйти. А ведь не так давно все магазины были проверены, нарушения устранены. Но оказывается, делалось это только для того, чтобы перед пожарными отчитаться.

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