Нижегородка вырастила помидор, который весит целый килограмм

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-26T15:23:24+03:00

Необычные помидоры растут на участке уже несколько лет

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Сезон созревания помидоров сейчас в самом разгаре, и каждый садовод с гордостью показывает свой урожай. У кого-то помидоры необычной формы, у кого-то их просто очень много. А у Ольги Степановой вырос помидор, который весит аж целый килограмм.

- Семена этих помидоров мне знакомая подарила несколько лет назад, - рассказала Ольга Степанова «Комсомолке». – не знаю, как они точно называются, мы их называем австралийскими.

Нижегородка вырастила помидор, который весит целый килограммФото: Юлия ДАНЧЕНКО

Эти помидоры всегда вырастают очень большими, но чтобы один весил целый килограмм – такое у Ольги Степановой случилось в первый раз.

- Они всегда большие, мясистые, сочные, - расхваливала хозяйка свой урожай. – на салат хватало одного помидора.

Ну а рекордсмен среди своих собратьев, скорее всего, пойдет не на салат, а на сок, который будет радовать хозяйку и всю ее большую семью холодными вечерами.