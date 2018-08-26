Нижегородка вырастила помидор, который весит целый килограмм
Сезон созревания помидоров сейчас в самом разгаре, и каждый садовод с гордостью показывает свой урожай. У кого-то помидоры необычной формы, у кого-то их просто очень много. А у Ольги Степановой вырос помидор, который весит аж целый килограмм.
- Семена этих помидоров мне знакомая подарила несколько лет назад, - рассказала Ольга Степанова «Комсомолке». – не знаю, как они точно называются, мы их называем австралийскими.
Нижегородка вырастила помидор, который весит целый килограммФото: Юлия ДАНЧЕНКО
Эти помидоры всегда вырастают очень большими, но чтобы один весил целый килограмм – такое у Ольги Степановой случилось в первый раз.
- Они всегда большие, мясистые, сочные, - расхваливала хозяйка свой урожай. – на салат хватало одного помидора.
Ну а рекордсмен среди своих собратьев, скорее всего, пойдет не на салат, а на сок, который будет радовать хозяйку и всю ее большую семью холодными вечерами.