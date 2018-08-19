Олимпийские чемпионы прокачали нижегородцев на спортивном фестивале

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-19T19:29:50+03:00

Нижегородцы пробежали пять, 10 и 21 километров по Волжской набережной и территории вокруг Мещерского озера Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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19 августа в Нижнем Новгороде прошел спортивно-беговой фестиваль «Прокачайсебя2018». Праздник состоялся на площадке вокруг стадиона на Стрелке.

Нижегородцы пробежали пять, 10 и 21 километров по Волжской набережной и территории вокруг Мещерского озера. Отдельную зону фестиваля выделили под сдачу нормативов ГТО.

Всех желающих учила стрельбе из пневматической винтовки Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова. Олимпийский чемпион Дмитрий Берестов учил нижегородцев правильному жиму тяжелых весов.

Олимпийский чемпион Дмитрий Берестов учил нижегородцев правильному жиму тяжелых весовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Также на фестивале работали площадки с кроссфитом, паркуром, танцами, йогой и чирлидингу.

В свободной зоне можно было поиграть в бадминтон и бейсбол. Всего на фестивале будет представлено 15 видов спорта.

Также на фестивале работали площадки с кроссфитом, паркуром, танцами, йогой и чирлидингуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Для детей организаторы фестиваля подготовили спортивные и творческие активности: мастер-классы по изготовлению сувениров, соревнования по езде на беговелах, огромный батутный парк, уроки жонглирования, познавательные опыты от музея наук «Кварки», а также детские забеги на 500 метров и 1 км.

Завершится фестиваль фестиваль выступлением группы «Маша и Медведи».