«Поле на «Фиште» в ужасном состоянии»: игрок ФК «НН» Павел Игнатович рассказал, какие сложности подстерегали нижегородцев на матче в Сочи

СЕГОДНЯ 13:36 2018-08-19T13:35:59+03:00

Фото: ФК "НН". Павел Игнатович рассказал, что поле на "Фиште" после чемпионата оставляет желать лучшего

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18 августа игроки нижегородской сборной вырвали победу у сочинцев на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке. Единственный гол забил Павел Игнатович. Сразу после игры в Сочи нападающий прокомментировал игру официальному сайту клуба ФК «Нижний Новгород»:

- Игра получилась сложной. Поле на стадионе «Фишт» находится в ужасном состоянии. Видимо, после чемпионата мира им никто не занимался — это была просто земля без травы, поэтому о комбинационном футболе не могло идти и речи. Сочинцы играли за счет длинных передач и нам удалось повернуть в свою сторону их нехитрую тактику.

Игнатович рассказал, что после передачи Морозова скинул грудью мяч под левую ногу и пробил без раздумий.

- Самое главное — попал. Мы рады, что удалось выполнить установку тренера и увезти три очка из Сочи, — улыбнулся Игнатович.

Через неделю у фанатов снова есть повод поболеть за команду — 26 августа нижегородцы встретятся с курским «Авангардом» на стадионе на Стрелке.