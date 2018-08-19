2018-08-19T10:33:25+03:00
Общество

За незаконную охоту нижегородцам грозит пять лет колонии

Благодаря предпринятым мерам по охране животных в Нижегородской области стало больше косуль и барсуков
Светлана СТРОКАН
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Под понятие крупного ущерба теперь попадает и незаконная добыча на самки барсука или двух самок глухаряПод понятие крупного ущерба теперь попадает и незаконная добыча на самки барсука или двух самок глухаряФото: Соцсети
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С 8 июля 2018 года в силу вступили изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, ужесточающие ответственность за незаконную охоту, увеличены штрафы, появились реальные сроки лишения свободы. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

- Для сохранения численности диких животных в регионе усилены меры по выявлению и пресечению незаконного использования охотничьих ресурсов. «В соответствии с частью 1 статьи за незаконную охоту штраф увеличен с 200 до 500 тысяч рублей, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Любителям незаконной охоты стоит призадуматься, стоит ли выходить в лес, - пояснил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко.

Законодательно установлен критерий «крупности ущерба». Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, превышающий 40 тысяч рублей, особо крупным - 120 тысяч рублей. Под понятие крупного ущерба теперь попадает и незаконная добыча на самки барсука или двух самок глухаря.

Частью 2 статьи за незаконную охоту повлекшую причинение особо крупного ущерба предусмотрено наказание в виде штрафа в размереот 500 000 рублей до 1 000 000 рублей или лишение свободы от трех до пяти лет.

Статьей также предусмотрена ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и рыб, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу. Теперь максимальный срок за данное правонарушение составляет 4 года лишения свободы со штрафом до 1 500 000 рублей.

Ранее сообщалось, что благодаря предпринятым мерам по охране объектов животного мира в регионе увеличилась численность медведя, лося, косули, рыси и барсука. По результатам государственного мониторинга в 2018 году в области обитает около 900 медведей, более 14,9 тысяч лосей, свыше 900 косуль, более 300 рысей, около 1,5 тысяч барсуков.

В комитете госохотнадзора также напомнили, что при обнаружении диких животных, в том числе находящихся в бедственном положении,категорически запрещено изымать их из естественной среды обитания. Подобные действия приравниваются к административным правонарушениям, предусмотренными статьей 8.37 КоАП РФ. В подобных случаях необходимо вызвать специалистов, обратившись в круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон» по номеру 8(831) 433 22 11 или по единому номеру 112.

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