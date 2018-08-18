Глеб Никитин обсудил социально-экономическое положение региона с Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 20:08 2018-08-18T20:11:52+03:00

Глава Нижегородского региона встречается с президентом России уже второй раз за восемь месяцев Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава Нижегородского региона встречается с президентом России уже второй раз за восемь месяцев

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13 августа 2018 года временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огорево. Они обсудили социально-экономическое положение региона. Подробности встречи рассказали журналисты телекомпании «Волга» в сюжете «Послесловие. Событие недели».

Глава Нижегородской области доложил президенту об итогах работы региона за первые шесть месяцев 2018 года.

По его словам, по ряду показателей была отмечена положительная динамика по сравнению с предыдущим полугодием. Как отметил Глеб Никитин, в этом сыграл свою роль и чемпионат мира по футболу.

- Чемпионат мира по футболу тоже дал импульс экономике. Хотелось бы думать, что наши совместные усилия — правительства Российской Федерации и правительства Нижегородской области — дают свои плоды, — сказал Никитин.

На встреч речь зашла о развитии промышленности и социальной сферы, а именно здравоохранения. Глеб Никитин упомянул поезда здоровья, которые пользуются спросом среди нижегородцев.

Также не последней частью диалога стал проект «Доступная медицина». Врио губернатора области рассказал про строительство областного медицинского центра для помощи жителям с переломом шейки бедра. Медицинский центр планируют разместить на базе больницы №13.

Напомним, в апреле Глеб Никитин доложил президенту РФ о подготовке Стратегии развития Нижегородской области.