2018-08-18T18:37:57+03:00
Общество

Охранник супермаркета в Сарове залепил "леща" подростку за подозрение в краже творожного сырка

Когда ЧОПовец заломал руки посетителю и продолжил избивать, продавщицы сделали вид, что ничего не происходит
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Охранник залепил пощечину подростку и заломав руки, повалил на полОхранник залепил пощечину подростку и заломав руки, повалил на полФото: кадр с видео
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В Саровском «Магните» посетитель – подросток, оказался избит местным охранником. Как сообщили журналисты НТВ - мужчина заподозрил мальчугана в краже творожного сырка. На кадрах ролика видно, как сотрудники "Магнита" обвиняют подростков в систематическом воровстве сладостей и пива и угрожают тюремным сроком. После нецензурной словесной перепалки охранник перепалки даёт подростку «леща» и валит его на пол, несмотря на его утверждения о том, что "он не брал чужого".

На помощь пострадавшему не кинулись даже продавцы. Вместо того, чтобы охладить пыл ЧОПовца, продавцы магазина делают вид, что не замечают драку и пытаются отобрать камеру у приятеля пострадавшего, который снимает разборку на видео.

Чем завершился конфликт — неизвестно. Охранник запер предполагаемых воришек в магазине и отказался отпускать их до приезда полиции, несмотря на уговоры прохожих, ставших случайными очевидцами конфликта.

Саровский охранник избил подростка.

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