2018-08-18T17:52:24+03:00
Общество

На фестивале «Русские крылья» нижегородцы увидели синтез корабля, автомобиля и самолета

В Чкаловске прошел пятый фестиваль скоростей
Светлана СТРОКАН
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Главная тема фестиваля 2018 года — «Русские крылья России». В этом году фестиваль проходит на четырех площадках городаГлавная тема фестиваля 2018 года — «Русские крылья России». В этом году фестиваль проходит на четырех площадках городаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Авиа и кулинарное шоу, выставка робототехники - «Комсомольская правда» побывала на ежегодном празднике скоростей, который стартовал 18 августа в Чкаловске.

Фестиваль начался с выставки роботов и авиа-судо-ракетотехники и тюнингованных автомобилей.

Одной из центральных программ фестиваля стало захватывающее авиашоу «Мне сверху видно все!» с показательными выступлениями парашютиГлавная тема фестиваля 2018 года — «Русские крылья России». В этом году фестиваль проходит на четырех площадках города.стов НОУ ДПО Нижегородского аэроклуба им. П.И. Баранова в акватории Горьковского моря.

Участники шоу наблюдали показательные выступления - ведение боя на воде на скоростных судах.

Для любителей кулинарных изысков и поклонников здоровой еды организовали гастрономический конкурс – кулинарное шоу «Быстрая еда по-чкаловски» с дегустацией самой необычной льняной каши.

Кульминацией праздника будет пиротехническое шоу с 22:45 до 23:00.

На второй день фестиваля – 19 августа – на стадионе «Водник» гостей ждут 3D демонстрационные полеты габаритных радиоуправляемых пилотажных моделей, самолетов с двигателями внутреннего сгорания, воздушный бой самолетов, полеты электролетов и квадрокоптеров.

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