2018-08-18T14:28:22+03:00
Общество

Неизвестные «расстеклили» автобусные остановки на проспекте Ленина

В ночь с 17 на 18 августа вандалы разбили стекла почти на всех остановках проспекта Ленина
Светлана СТРОКАН
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Разбитые остановки разбросаны по периметру проспекта ЛенинаРазбитые остановки разбросаны по периметру проспекта ЛенинаФото: Соцсети
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В ночь с 17 на 18 августа на проспекте Ленина, видимо, прошло подобие Куликовской битвы, не иначе. Взамен пока еще не «умных», но застекленных остановок, нижегородцам досталось то же самое, что старухе из знаменитой сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке». Только вместо корыта главным действующим лицом оказались автобусные остановки - осколки стекол остались лежать под лавочками.

Пока нижегородцы гадают, что произошло ночью и чем они заслужили такие лишения, «Комсомольская правда» отправила запрос в городскую администрацию и ждет ответа – когда же остановки вернутся к прежнему виду.

Напомним, до конца 2018 года в Нижнем Новгороде планируется установить 334 «умные остановки». Предполагается, что на остановочных павильонах появится бесплатный Wi-Fi, функции вызова экстренных служб; голосовое оповещение в случае возникновения ЧС; каталог достопримечательностей, вызов такси, каталог ресторанов, бронирование гостиниц.

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