2018-08-18T11:55:06+03:00
Общество

Битва стадионов: нижегородский стадион вошел в восьмерку лучших спортивных арен России

В социальных сетях развернулось голосование за самый выдающийся спорткомплекс
Светлана СТРОКАН
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За нижегородский стадион проголосовали 5710 россиянЗа нижегородский стадион проголосовали 5710 россиянФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Стадион «Нижний Новгород» борется за звание самого достойного стадиона России. Нижегородцы развернули голосование в социальных сетях в честь старта нового сезона клубного футбола в России.

- Конкурс подразумевает групповой турнир (четыре группы), из которого выйдут в стадию плей-офф (с 1/4 финала) только два стадиона. Благодаря чему шансы на победу будут иметь не только арены-фавориты, - рассказали создатели голосования.

Стадион на Стрелке приглянулся многим россиянам и вошел в восьмерку лучших спортивных арен страны.

Сейчас голосование на стадии плей-офф и нижегородский стадион соревнуется с санкт-петербургским.

5710 россиян посчитали, что стадион «Нижний Новгород» достоин стать лучшим.

- Конечно, «Нижний Новгород». Там ещё светодиодов понаставили, ночью очень красиво выглядит, - прокомментировал свой голос Дмитрий Гаганов.

А 14795 человек проголосовали за арену в Санкт-Петербурге.

Поддержать нижегородский стадион можно по ссылке - https://vk.com/championat?w=wall-1331201_5192697

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