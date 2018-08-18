2018-08-18T10:31:37+03:00
Общество

С 18 августа по 15 ноября разрешено охотиться на пернатую дичь

В комитете госохотнадзора Нижегородской области рассказали, что травмы от огнестрельного оружия – ежегодное явление и предупредили о безопасности
Светлана СТРОКАН
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Штрафы за незаконную охоту увеличены с 200 до 500 тысяч рублей, также предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух летШтрафы за незаконную охоту увеличены с 200 до 500 тысяч рублей, также предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух летФото: Соцсети
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В Нижегородской области открылся сезон охоты на пернатую дичь. Сезон охоты открылся 18 августа и продлится по 15 ноября 2018 года. В указанные сроки будет разрешена охота на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную и полевую дичь. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

- Третья суббота августа в Нижегородской области - день открытия массовой охоты на пернатую дичь. Многие выезжают на природу уже с пятницы, но для того, чтобы не омрачать это событие, нужно строго соблюдать технику безопасности, - пояснили в комитете. - Самое страшное, что может случиться на охоте – несчастный случай в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Практически ежегодно на открытии охоты граждане получают травмы.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с «Требованиями охотничьего минимума» не допускается осуществлять охоту в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. За ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, пунктом 4.1. статьи 20.8. КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия, либо лишение права на приобретение и хранение оружия на срок от одного года до двух лет.

Обращаем особое внимание охотников, что с 8 июля 2018 года в силу вступили изменения в УК РФ (статья 258 УК РФ): штрафы за незаконную охоту увеличены с 200 до 500 тысяч рублей, также предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. За причинение особо крупного ущерба (в том числе незаконная добыча самки барсука или двух самок глухаря), полагается штраф от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Также статьей предусмотрена ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и рыб, занесенных в Красную книгу. Теперь максимальный срок за данное правонарушение составляет 4 года лишения свободы со штрафом до 1 500 000 рублей.

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