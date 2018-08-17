2018-08-17T15:23:25+03:00
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Фестиваль уличного кино пройдет в Нижнем Новгороде 18 и 19 августа

Показы будут устроены на Нижневолжской набережной
Юлия ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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18 и 19 августа 2018 года в 20:00 в Нижнем Новгороде пройдет проходить показ V Всемирного фестиваля уличного кино. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Место проведения мероприятия – Нижневолжская набережная. В субботу там состоится конкурсный показ фестиваля текущего года и зрительское голосование, а в воскресенье - показы лучших конкурсных работ прошлых лет.

Показы в рамках фестиваля проводятся уже с 12 июня и продлятся до сентября. Всего запланированы показы на 30 открытых площадках в 22 муниципальных образованиях региона.

Конкурсная программа включает в себя восемь короткометражек. Их уже показали на площадках в Арзамасском, Княгининском и Володарском районах, городском округе Навашинский, Первомайске и Кулебаках. Лидером зрительского голосования стал фильм «Я тебя вижу» режиссера Дениса Кудряшова. Посмотреть эту программу пришли 900 человек.

Показ внеконкурсной программы состоялся на 16 площадках Арзамасского, Богородского, Гагинского, Краснооктябрьского, Павловского районов и Сарова. В июне и июле ее посмотрели 1670 человек.

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