«Зарплату платили навозом!»: как нижегородцы пережили «черный понедельник» 20 лет назад

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-17T13:46:12+03:00

Очередь у одного из обменных пунктов в сентябре 1998 г. Фото Ираклия Чохонелидзе /ИТАР-ТАСС/

Дефолт августа 1998 года вспомнили с нижегородскими бизнесменами и экономистами на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

Изменить размер текста: A A

Дефолту – ровно 20 лет. 17 августа 1998 года практически разом рухнули и бюджет, и банки, и рубль. Государство отказалось платить по своим долгам. Ушли в небытие крупнейшие кредитные организации страны. Банк России отказался поддерживать рубль, в связи с чем курс уже к началу сентября 1998 года рухнул с 6,3 до 9,3 рубля за доллар, а к концу 1998 года — почти до 21 рубля. Сбережения обесценились, снизился уровень жизни, «бедные стали нищими, богатые – олигархами»…

Как нижегородцы пережили «черный понедельник» 20 лет назад, обсудили с руководителем проекта «Рождественская сторона» Александром Сериковым (в 1998 году был председателем правления банка «Нижегородский кредит» и директором регионального отделения «Мост-банка») и заместителем председателя комитета областного Законодательного собрания по экономике и промышленности, генеральным директором концерна «Термаль» Владимиром Булановым.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!