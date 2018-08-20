Электрический кабель провис над проезжей частью Ковалихи

СЕГОДНЯ 18:23 2018-08-20T18:55:19+03:00

"Нырнуть" под упавший провод могут только легковые автомобили Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

К удивлению нижегородцев, сильный ливень, обрушившийся на столицу Приволжья после обеда 20 августа, позволил Ковалихе выйти сухой из воды. Ни тебе привычных потопов, ни, как следствие, утонувших автомобилей.

Машины покрупнее могут запросто задеть электропроводФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако сказать, что стихия прошла совсем бесследно, нельзя. Усилившийся ветер в сочетании с плотным дождевым потоком «уронил» электропровод. Теперь он буквально висит над проезжей частью на Ковалихинской улице между домами №18 и 32д, что немало мешает автовладельцам.

Автомобилистам приходится выходить из машины, чтобы поправить проводФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Иномарки поменьше проезжают нормально, а вот водителям машин покрупнее приходится выходить из автомобиля и поднимать провод так, чтобы беспрепятственно проехать. Оттого на неширокой дороге образуется небольшая, но все же неприятная вечерняя пробка.

Образовалась пробкаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» обратилась в пресс-службу городской администрации с просьбой сообщить, когда на место выедут специалисты, чтобы закрепить провод.

- На основании вашего запроса на место отправлены специалисты Управления ГОЧС Нижнего Новгорода, - ответили в пресс-службе.