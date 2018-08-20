Многодетным семьям Нижнего Новгорода могут вернуть бесплатное питание в школах и детсадах

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-20T17:39:19+03:00

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О доступности детского питания в Нижнем Новгороде говорилось очень много. Цена на школьные обеды выросла, постоянно растет плата за детские сады. И особенно сильно это бьет по карману многодетных семей.

- Сейчас право на бесплатное питание в детских садах и школах имеют дети из многодетных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, установленного в Нижегородской области. На данный момент его размер составляет 9 165 рублей, - рассказала директор нижегородского департамента образования Ирина Тарасова.

Получается, что доход семьи с тремя детьми должен быть не выше 45 825 рублей в месяц. Стоит заработать немного выше, как дети лишаются права на бесплатную еду в школе и детском саду. А ведь в конце прошлого года стоимость школьного питания выросла и составила 176 рублей в день, то есть примерно 5 300 рублей в месяц за одного ребенка. Так что траты у многодетных семей получаются не маленькие.

Многодетным семьям Нижнего Новгорода могут вернуть бесплатное питание в школах и детсадахФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Администрация Нижнего Новгорода предложила увеличить планку, и кормить бесплатно детей из многодетных семей, чей среднедушевой доход будет не выше 12 165 рублей. По расчетам департамента образования, в этом случае право на бесплатное питание дополнительно получат 1 095 детей. Для городского бюджета эта мера обойдется в шесть миллионов рублей в год.

На совместном заседании постоянных комиссий 20 августа депутаты городской думы Нижнего Новгорода согласились с доводами администрации, а также предложили рассмотреть возможность включить в список льготников всех детей из многодетных семей без ограничений.

- Мы считаем, что все дети из всех многодетных семей имеют право и должны реализовывать свою возможность льготного питания в рамках учебного года. Поэтому конструкцию, которую предложила администрация, мы попросили доработать, – заявил председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.