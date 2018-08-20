2018-08-20T16:56:54+03:00
Общество

На улице Советской Армии в Нижнем Новгороде запретят парковку

Ограничение вводится с 10 августа
Юлия ДАНЧЕНКО
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На улице Советской Армии в Нижнем Новгороде запретят парковкуНа улице Советской Армии в Нижнем Новгороде запретят парковкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жителям Автозаводского района, а также всем, кто собирается ехать на личном автомобиле на улицу Советской Армии, необходимо заранее подумать о том, где вы будете парковать свою машину. Дело в том, что с 10 августа в районе дома №22 на улице Советской Армии вводится запрет на парковку. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

На улице Советской Армии в Нижнем Новгороде запретят парковку. Фото ЦОДД

На улице Советской Армии в Нижнем Новгороде запретят парковку. Фото ЦОДД

Правда, запрещающие знаки будут висеть не по всей улице, а лишь на участке от улицы Политбойцов до поворота на улицу Строкина. При этом парковаться нельзя будет с обеих сторон. Однако со стороны дома №15а ограничение начнется с середины дома, также можно ориентироваться по дому №15, который находится через дорогу.

На улице Нестерова в Нижнем Новгороде ограничат движение. Фото: ЦОДД

На улице Нестерова в Нижнем Новгороде ограничат движение. Фото: ЦОДД

Напомним, с 23 августа по 10 сентября вводится ограничение движение на улице Нестерова и введение двустороннего движения по улице Нестерова на участке от улицы Ковалихинской и улицы Ульянова.

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