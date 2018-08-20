СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-20T15:12:15+03:00

Погода в Нижнем Новгороде на 20-26 августа: пока можно наслаждаться теплом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На этой неделе нижегородцы еще могут насладиться теплой погодой. В начале недели воздух будет прогреваться, как летом, и столбик термометра поднимется до +25…+28 градусов. Первые два дня нижегородцы смогут смело надевать футболки. Но и о зонтике и дождевике лучше не забывать. Оба дня будет лить дождь. Однако ночью температура воздуха будет падать, и воздух прогреется до +13..+18 градусов. Кроме того, 21 августа ветер сменит свое направление. Он станет более холодным – северо-западным.

А уже со среды, 22 августа, нижегородцев ждет похолодание.

- Через нашу область пройдет холодный атмосферный фронт, в силу которого будет расти гребень антициклона, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева. - Хоть дожди и прекратятся уже в среду днем, температура воздуха понизится.

При северо-западном ветре воздух прогреется всего до +18…+23 градусов. Снизится и ночная температура. Особенно холодно будет с четверга, 23 августа, на пятницу, 24 августа. В это время на улице будет всего +7…+10 градусов. А при прояснениях столбик термометра будет опускаться еще на два – три градуса.

Однако уже к субботе, 25 августа, начнется небольшое потепление. Температура воздуха ночью вырастет до +17…+22 градусов, а днем до +24 градусов. Воскресный день обещает быть ще жарче.

- В этот деть будет больше солнца, небо окончательно очистится от облаков, а антициклон займет свое устойчивое положение над европейской территорией России, - рассказала Ольга Мокеева.

В воскресенье, 26 августа, темпеарутра воздуха днем будет +23…+ 28 градусов, ночью - +9…+14 градусов. К тому же будет дуть северный и северо-восточный ветер.

- Испепеляющей жары не будет, - обещает Ольга Мокеева. - Температурный фон хоть и выше многолетних значений, но ночи все равно прохладные.

В начале следующей недели тоже ожидается теплая погода. Воздух днем будет прогреваться до +24…+27 градусов, а ночью до +12…+16 градусов. При этом обдувать нижегородцев будет слабый восточный ветер.