Нижегородские следователи проводят проверку по факту избиения подростка охранником магазина

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-20T13:49:01+03:00

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Следственный комитет по Нижегородской области проводит проверку по факту избиения подростка в одном из магазинов Сарова Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщили журналисты НТВ – охранник заподозрил подростка в краже творожного сырка. На кадрах ролика видно, как сотрудники "Магнита" обвиняют мальчишек в систематическом воровстве сладостей и пива и угрожают тюремным сроком. После нецензурной словесной перепалки охранник дает подростку «леща» и валит его на пол, несмотря на его утверждения о том, что "он не брал чужого".

Все это на телефон снял друг побитого подростка.

По данному факту следователи СУ СК по Нижегородской области проводят доследственную проверку.

По предварительным данным Следственного комитета, 6 августа в магазине, расположенном на улице Ленина в Сарове, компания подростков небезопасно играли с зажигалками. Сотрудники магазина вызвали сотрудников частной охранной организации. С одним из охранников у 14-летнего подростка произошел конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина ударил юношу по лицу. Предварительно, за медицинской помощью подросток не обращался.

В ходе проверки действиям охранника будет дана юридическая оценка и вынесено юридическое решение.