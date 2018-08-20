Стали известны причины сокращения работы станции метро «Стрелка» до 22:00

СЕГОДНЯ 13:17 2018-08-20T13:19:05+03:00

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Уже больше недели одной из самых обсуждаемых тем в Нижнем Новгороде стало изменение времени закрытия станции метро «Стрелка». С 15 августа ее работа прекращается в 22:00 вместо 1:00. В гостях на радио «Комсомольская правда» побывал директор МП «Нижегородское метро». Он объяснил, в связи с чем были предприняты вышеуказанные меры.

- Строительство станции метро «Стрелка» было разбито на два этапа. И вот как раз второй сейчас начался. Для пуска наладки дополнительных инженерных систем строителям требуется увеличение ночного окна, - сказал Яушев.

Что такое ночное окно? Директор МП «Нижегородское метро» рассказал и об этом.

- Смотрите. В 5:15 утра мы начинаем работать и заканчиваем в час ночи. Утром нам нужно дать напряжение не позже, чем в 4:30 и ночью выключить его около 1:30. Ночное окно получается 3-4 часа. А ведь работникам нужно добраться до места по тоннелям. В итоге на работу у них остается не более двух с половиной часов. Это мало. Нас попросили увеличить этот интервал, что вовремя завершить работы, - пояснил он.

Комментируя слухи про оборотные тупики, Яушев заявил, что на «Стрелке» их вообще не должно быть, так как эта станция является промежуточной, ведь дальше, по проекту, за ней следует станция «Волга».

Напомним, 14 августа на «Стрелке» появилось объявление, в котором говорилось о сокращении работы станции. Нижегородцы восприняли эту новость не очень хорошо.

- Чего это вдруг? Пассажиропотока не хватает? не оправдала затейка сама себя, - написал Бугор Шумов.

- А может просто решили доделывать то, что делали впопыхах к чемпионату? - предположил Александр Мокичев.

- Пассажиров немного, не выгодно. Наверное уже пожалели, что построили эту станцию метро, - высказался Никита Юлин.