Во дворе дома на Львовской бомжи обустроили летнюю веранду

СЕГОДНЯ 13:03 2018-08-20T13:05:44+03:00

Бомжи ютятся у дома №8 на Львовской, чем раздражают жителей Фото: Соцсети

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В Автозаводском районе перед домом №8 на улице Львовской основательно поселились бомжи. Жители многоквартирного дома таким, совсем не замечательным соседям, не рады. Раньше на месте поселенцев, судя по рассказам жителей, играли дети. А сейчас на месте поляны незваные гости ведут неряшливый образ жизни.

- Они живут и спят на отопительных трубах. Сорвали защитную стекловату и металлические кожухи. Ходят в туалет там же, закапывая! Мусорят и приносят мусор с помоек! Стоит ли говорить, какой отвратительный запах стоит, - рассказывает возмущенный житель.

Как говорят нижегородцы, сегодня, в импровизированное жилище на улице нагрянули стражи правопорядка. Оказалось, что у всех поселенцев имеется прописка.

Чтобы выяснить, что делать с данным соседством, «Комсомольская правда» отправила запрос в городскую администрацию и ждет ответа.