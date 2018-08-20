Во дворе дома на Львовской бомжи обустроили летнюю веранду
В Автозаводском районе перед домом №8 на улице Львовской основательно поселились бомжи. Жители многоквартирного дома таким, совсем не замечательным соседям, не рады. Раньше на месте поселенцев, судя по рассказам жителей, играли дети. А сейчас на месте поляны незваные гости ведут неряшливый образ жизни.
- Они живут и спят на отопительных трубах. Сорвали защитную стекловату и металлические кожухи. Ходят в туалет там же, закапывая! Мусорят и приносят мусор с помоек! Стоит ли говорить, какой отвратительный запах стоит, - рассказывает возмущенный житель.
Как говорят нижегородцы, сегодня, в импровизированное жилище на улице нагрянули стражи правопорядка. Оказалось, что у всех поселенцев имеется прописка.
Чтобы выяснить, что делать с данным соседством, «Комсомольская правда» отправила запрос в городскую администрацию и ждет ответа.