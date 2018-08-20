Наталья Водянова выложила милое фото своих детей

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-20T12:32:54+03:00

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Каждой маме известно, что спокойствие маленьких детей не бывает слишком долгим. И если они вдруг затихли, то значит скоро нужно ждать всплеска их активности. Момент нежности и дружбы своих маленьких сыновей успела запечатлеть и Наталья Водянова, сфотографировав их на полу возле дивана. Снимок модель подписала как «Затишье перед бурей».

- Когда ребенок шумит значит все хорошо, а вот когда замолкает, вот тогда и начинается веселье, - написал под фотографией lesha_morozof.

- Они сговариваются как действовать будут? – пошутила nina_bfkuna_finance.

Однако были и те, кто остался недовольным фотографией милых малышей.

- Это хорошая фотография для вашего домашнего альбома, что-то должно быть от посторонних подальше, - высказала свое мнение tertishnyi_official.

Но были и те подписчики, которых очень интересовали подробности.

- Русые, а старшие все беленькие, - заметила Antonenkolena.

- Ну на кого же похожи малыши? На маму или на папу? Интересно же, - написала spirina_online.