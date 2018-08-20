2018-08-20T12:00:10+03:00
Общество

Разбитые остановки на проспекте Ленина снова застеклят, а вандалов ищет полиция

На восстановление понадобится около двух недель
Светлана СТРОКАН
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Побитыми оказались остановки не только на проспекте Ленина, но и на Июльских дняхПобитыми оказались остановки не только на проспекте Ленина, но и на Июльских дняхФото: Соцсети
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Автобусные остановки на проспекте Ленина, которые в минувшие выходные лишились стекол — снова застеклят. Информация поступила из городской администрации.

- Остановочные площадки уже очистили от разбитых стекол, а обращение для проведения расследования по произошедшему направлено в отдел полиции №3, — сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Автобусные остановки на проспекте Ленина и улице Июльских дней находятся на обслуживании компании «Ректайм», которая обещает восстановить стекла за две недели — так как они заказаны в Москве.

Напомним, в ночь с 17 на 18 августа на проспекте Ленина неизвестные разбили стекла. Автобусные остановки оказались «расстекленными» вдоль всего проспекта.

До конца 2018 года в Нижнем Новгороде планируется установить 334 «умные остановки». Предполагается, что на остановочных павильонах появится бесплатный Wi-Fi, функции вызова экстренных служб; голосовое оповещение в случае возникновения ЧС; каталог достопримечательностей, вызов такси, каталог ресторанов, бронирование гостиниц.

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