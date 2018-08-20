2018-08-20T11:41:14+03:00
Происшествия

Приехавший из Архангельска восьмилетний мальчик утонул в озере под Богородском

Он приехал в Нижегородскую область вместе с родителями в отпуск
Юлия ИСАЕВА
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Приехавший из Архангельска 8-летний мальчик утонул в озере под БогородскомПриехавший из Архангельска 8-летний мальчик утонул в озере под БогородскомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Богородском районе Нижегородской области следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика. Он утонул в озере. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Трагедия случилась вчера, 19 августа, в озере в селе Спирино. Тело ребенка достали из воды его родственники. Организована доследственная проверка.

Согласно информации, мальчик отдыхал на озере вместе со своей 35-летней тетей. В какой-то момент женщина упустила племянника из вида, а потом обнаружила, что его нет на поверхности воды.

С целью установления причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщают следователи, он приехал вместе с родителями в отпуск их Архангельской области. Семья характеризуется положительно.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

СК просит нижегородцев быть внимательнее и не оставлять детей одних в воде.

- Особого внимания со стороны взрослых требует отдых детей у водоемов. Основные причины гибели детей на воде – это незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности при купании, отсутствие навыков плавания и недостаточный контроль со стороны взрослых за их поведением, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, следователи подготовили памятку, как уберечь ребенка от несчастных случаев на воде:

- не отпускайте несовершеннолетних детей на водные объекты одних без вашего присмотра;

- не поручайте своим старшим детям, в особенности несовершеннолетним, присмотр на воде за младшими детьми;

- категорически запретите детям самостоятельное купание;

- не показывайте негативный пример, купаясь в местах, где купание запрещено;

- выучите с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если вас не окажется рядом;

- объясните детям, что сотовый телефон, в первую очередь, предназначен для обеспечения связи с родителями и вызова экстренной помощи;

- главная их задача, если они видят тонущего человека, – не растеряться, а очень быстро и громко позвать на помощь взрослых, набрать номер службы спасения.

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