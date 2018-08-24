2018-08-24T15:52:29+03:00
Общество

Погода в Нижнем Новгороде на 25-26 августа: будет тепло и солнечно

В лесах сохраняется высокая пожароопасность
Юлия ДАНЧЕНКО
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Погода в Нижнем Новгороде на 25-26 августа: будет тепло и солнечноПогода в Нижнем Новгороде на 25-26 августа: будет тепло и солнечноФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В выходные с 25 по 26 августа в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде сохранится сухая и солнечная погода. Днем воздух прогреется до + 25 градусов в Нижнем Новгороде, на севере области будет +20..+22 градуса, а на юге – до +24…+26 градусов. При этом ночи уже по-осеннему холодные. Столбики термометра поднимутся только до +12…+14 градусов, а при прояснении температура упадет до +8…+10 градусов.

- Антициклональный тип погоды подразумевает большой ход в температурном режиме между и ночью и днем, - объяснила начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

При этом ветер будет дуть юго-западный и несильный 4 – 9 м/с.

Температура воды тоже сохранится нормальной и составил +19…+20 градусов, так что желающие еще могут искупаться в ближайшем водоема.

Примерно такая же погода сохранится и на следующей неделе. ветер будет южный 4-7 м/с, а температура воздуха днем составит +26...+28 градусов.

Однако стоит помнить о высокой пожароопасности в нижегородских лесах. Очень острожными нужно быть, если решили подарить шашлыки или сжечь траву на своем садовом участке.

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