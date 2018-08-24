В горячей воде жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода обнаружен сероводород

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-24T13:09:31+03:00

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Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода уже давно жалуются на сильный запах, который исходит от горячей воды. Управление Роспотребнадзора провело свою поверку в домах автозаводцев и обнаружила ряд нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причем специалисты проверили не только горячую воду, но и холодную.

- По результатам исследований холодная и горячая вода эпидемиологически безопасна, при этом по ряду адресов установлены факты несоответствия горячей воды гигиеническим нормативам по запаху и сероводороду, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты Автозаводской ТЭЦ также взяли пробы воды. Но их специалисты не нашли никаких нарушений.

- Специалистами проведен отбор проб горячей воды, поставляемой предприятием «Автозаводская ТЭЦ», в точках водоразбора в ряде многоквартирных жилых домов, согласно поступившим обращениям жителей, - прокомментировал ситуацию технический директор филиала «Нижегородский» компании «ЕвроСибЭнерго–распределенная генерация» Игорь Шабанов. - По результатам исследований, вода, подаваемая потребителям Автозаводского района Нижнего Новгорода, в части химических и бактериологических показателей соответствует требованиям СанПиНа. Превышение предельных концентраций не выявлено – запах в пределах нормы (не более двух баллов), патогенные загрязнения отсутствуют, общее микробное число в норме.

Также, по словам Игоря Шабанова, при подготовке и подаче соблюдается технологический процесс обработки воды для приведения ее качества в соответствии с установленными нормативами безопасности питьевой воды. Никаких нарушений обнаружено и зафиксировано не было.

Тем не менее, Роспотребнадзор вынес постановление о временном прекращении подачи горячей воды в отдельных домах, начиная с 24 августа.

Напомним, в администрацию Автозаводского района жалобы начали поступать с 19 августа. Так, плохой запах воды из крана почувствовали нижегородцы, живущие на улице Мончегорская, дом №17а, корпус 1,2,3,4, дом №18, корпус 1,2,3,4,д.19, корпус 1,2,3, дом №30, дом №29, 34, на Южном шоссе, дом №2,4,4а,17, на улице Космической, дом №34,30,32,57,55,24, на улице Челюскинцев, дом №19,22,27,16а, на улице Красных Партизан, дом №12,14,16,18,18а, на улице Комсомольской, дом №4,6,8,40,42,44,46,17,19,37, на улице Строкина, дом №16а, 18а, 3,3а,5, на улице Пермякова, дом №46,20,22,24,36, на улице Газовской, дом №25, на улице Фучика, дом №7, на улице Раевского,дом №13,9, на улице Советской Армии, дом №12б, на проспекте Бусыгина, дом №58, на улице Политбойцов, дом №10, на проспекте Ильича, дом №39, на улице Сазанова, дом №1а, на проспекте Молодежный, дом №31, корпус 1,2,4, на улице Янки Купалы, дом №42,44,32.

Для потребителей Автозаводского района, у которых есть жалобы на качество горячей воды, в Роспотребнадзоре открыта «горячая линия»: 295-70-68, 295-86-07, 432-87-67, 436-74-69, 438-08-72, 438-06-14, 438-09-42. А также по телефонам +7-910-790-15-59, +7-986-740-01-38, +7-910-136-77-03 в выходные дни.

Кроме того, в Роспотребнадзоре считают, что домоуправляющая компания должна сделать перерасчет по оплате горячей воды для жильцов, в чьих домах текла вода с запахом. Если же этого не случиться, то Роспотребнадзор готов оказать помощь жильцам в судебной защите.