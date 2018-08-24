Вторая площадка для воркаута открывается в Нижнем Новгороде
В рамках проекта «Лето в городе» в последние выходные лета в Сормовском районе Нижнего Новгорода будут организованы различные мероприятия. Все они пройдут 25 августа.
В 10.30 на площадках детских садов №60, 229 и 332 состоится историко-развлекательная программа для детей «День рождения флага России».
В 12.00 пройдет торжественная церемония открытия площадки для воркаута на улице Сутырина около дома №33.
В 13.00 можно будет поучаствовать в игровой программе«В гостях у лета» в Сормовском парке.
В 14.00 в Сормовском парке пройдет флешмоб «День флага».
А вечером филиал «Буревестник» общественно-досугового центра «Надежда» в рамках всероссийской акции «Ночь кино» проведет бесплатные киносеансы в 19.00 и 20.30.
В школах Сормовского района в этот день будут организованы спортивно-развлекательные соревнования .
В 10.00 мероприятия начнутся в школах № 76, 141, 183 и гимназии №80.
В 11.00 соревнования стартуют в школах № 77, 78, 81, 82, 84, 85, 116, 117, 156.
В 12.00 подключаться школы №9, 26, 27
В 14.00 будут соревноваться ученики школы №79