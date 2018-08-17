Отнесенный левый поворот появится на Московском шоссе рядом с новым ТЦ

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-17T18:06:43+03:00

За последнее время там произошло несколько автомобильных аварий

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Буквально в четверг, 16 августа, на Московском шоссе в Нижнем Новгороде рядом с новым торговым центром произошла серьезная авария – столкнулись «Газель» и большегруз. Сразу после ДТП на въезде в город собралась многокилометровая пробка.

- Вторая авария там с «Газелью» за сегодня, и обе в кашу! – написал в соцсетях Павел Чурадаев.

В пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области пояснили, что пока нельзя назвать этот участок аварийным – надо проанализировать количество и характер ДТП, произошедших там за последнее время.

Правда, как заявил собеседник «Комсомолки», на любом повороте или пересечении велика вероятность возникновения аварии. Тем более если это новое место. Водители просто к нему не привыкли!

Вместе с тем в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода сообщили, что схемой организации дорожного движения предусмотрено строительство отнесенного левого поворота в зоне заезда к ТЦ. Кроме того, запланировано строительство светофора с остановками общественного транспорта.