Нижегородцы не хотят оплачивать проезд без кондуктора

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-17T16:43:54+03:00

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Совсем недавно в нижегородском общественном транспорте появилось новшество - безкондукторная оплата проезда. Точнее, это не новшество, а возврат к советской системе оплаты, когда каждый пассажир, заходя в автобус, троллейбус или трамвай безо всяких напоминаний оплачивал свой проезд.

Новая система оплаты в полной мере действует пока только в трамвае №18. На поручнях возле входов висят специальные желтые ящички для оплаты проезда. Сделать это можно, приложив к ним банковскую или транспортную карту.

«Комсомолка» решила проверить, насколько сегодняшние нижегородцы сознательны, и готовы ли они платить за проезд, если к ним не протискивается кондуктор через весь салон.

Нижегородцы не хотят оплачивать проезд без кондуктораФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первая наша остановка была на улице Кулибина. Вместе с нами в вагон вошло пять человек. Все расселись на свободные места и каждый повернулся к окну.

- А почему вы не оплачиваете проезд? - спросила я у мужчины средних лет.

Он испуганно посмотрел на меня и замер в ожидании. Но после того, как я представилась корреспондентом «Комсомольской правды», улыбнулся.

- Мне всего две остановки ехать, - небрежно бросил мужчина. – И кондуктора здесь нет.

После чего он снова отвернулся к окну и больше со мной не разговаривал.

На следующей остановке вошел молодой человек в модных джинсах и белой футболке. К моему удивлению, он сразу же достал банковскую карту и приложил ее к желтому ящичку, который висел на поручне, оплатив свой проезд.

Оплатил свой проезд и папа с сыном лет пяти. После него к желтому ящичку подошла бабушка с очень непоседливой внучкой, которая, как юла, вертелась на кресле.

Справедливости ради стоит сказать, что катались мы на трамвае днем в рабочее время, а потому основными пассажирами были пенсионеры. И, как ни странно, очень мало, кто из них оплатил свой проезд самостоятельно.

- У меня пенсионное, - отрезала бабушка, у которой я спросила, почему она не оплатила свой проезд.

- Пенсионное удостоверение не дает право на бесплатный проезд, - настаивала я.

- Вы же не контролеры, чтобы спрашивать у меня билет, - недовольно ответила женщина.

Нижегородцы не хотят оплачивать проезд без кондуктораФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Просто мы привыкли, что кондуктор ходит, всех обилечивает, - попыталась защитить ее рядом сидящая пенсионерка, которая, кстати, сразу оплатила свой проезд. - Я на 18-м трамвае каждый день езжу, поэтому знаю, что здесь нет кондуктора, но ведь об этом не все знают.

При этом на окне трамвая висит объявление, в котором написано, что оплата проезда наличными производится водителю, а при безналичном расчете оплатить проезд можно через терминал. Однако водитель трамвая признался, что ему не передают деньги за проезд.

По данным департамента транспорта и связи Нижнего Новгорода, отлавливать «зайцев» будут специальные контролеры, которые будут заходить в общественный транспорт и спрашивать билеты у всех пассажиров. Но пока мы ехали в трамвае, не было ни одного контролера. Не видели их и другие пассажиры, которые часто ездят на трамвае №18. Может быть, поэтому нижегородцы не торопятся оплачивать свой проезд.

Однако в скором времени проект «без кондукторов» начнет работать и в других видах общественного транспорта. Сейчас в стадии разработки находится пилотный проект для автобусов. Но это не значит, что кондукторы, корорые сегодня работают в общественном транспорте, останутся без работы.

- Учитывая, что на предприятиях не хватает кондукторов, речи об их увольнении не идет. Кроме того, кондукторы могут быть переведены на должность «контролера», - рассказали «Комсомлке» в департаменте транспорта и связи Нижнего Новгорода.