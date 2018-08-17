Масштабные поиски 13-летней Маши Ложкаревой продолжатся 18-19 августа

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-17T15:47:20+03:00

Вместе с волонтерами девочку будут искать криминалисты и спасатели МЧС

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В Нижнем Новгороде продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая 1 августа поехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» Кстовского района и не вернулась.

По информации пресс-службы СУ СКР по региону, обследована территория в радиусе 40 километров от места исчезновения подростка. Осмотрены дома и строения, допрошены жители близлежащих садовых товариществ, оздоровительных лагерей и населенных пунктов. Также исследованы водоемы. Сейчас территория поисковых мероприятий расширена до 60 километров.

Фото с сайта СУ СКР по Нижегородской области

- Продолжается отработка предоставленных водителями записей с видеорегистраторов автомашин, на которых может быть запечатлена Маша Ложкарева. Кроме того, отсматриваются записи с камер видеонаблюдения, находящихся в местах возможного передвижения пропавшей девочки, - сообщили в Следственном комитете.

В ближайшие выходные, 18-19 августа, на масштабные поиски девочки отправятся следователи, криминалисты, полицейские, спасатели МЧС и волонтеры. Поучаствовать в розыскных мероприятиях может любой желающий! Координаты места сбора: 56,0504242, 44,3689305.

Напомним, разыскивается девочка худощавого телосложения, ростом 164 см, с русыми волосами средней длины. На ней были надеты белая футболка с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед был красного цвета марки «Форвард». Любую информацию о месте нахождения девочки следует сообщать полиции (102) или волонтерам по телефонам 8-920-069-52-63, 291-51-51.

За достоверную информацию о местонахождении ребенка объявлено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. На днях родители заявили, что денежное вознаграждение также предусмотрено за велосипед и телефон пропавшей Маши. Анонимность гарантируется.

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