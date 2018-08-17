Лучшие застройщики региона стали лауреатами премии «Золотой ключ-2018» по итогам работы за пять лет

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-17T15:17:51+03:00

Дипломами премии также отмечены наиболее перспективные объекты и проекты (16+)

Изменить размер текста: A A

16 августа 2018 года в ресторане «Александровский сад» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 5-й, юбилейной нижегородской региональной строительной премии «Золотой ключ-2018». Организаторами премии традиционно выступают Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов (НГСР) и агентство новостей Newsroom24. Поддержку мероприятию оказало правительство Нижегородской области.

В ходе церемонии заслуженные награды получили нижегородские застройщики по итогам своей успешной работы за пять лет. Кроме того, дипломами премии отмечены яркие новинки, наиболее перспективные объекты и проекты.

Заместитель председателя комитета по вопросам градостроительной деятельности Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Николаевич Тарасов. Фото предоставлено организаторами Премии «Золотой Ключ-2018».

Дипломы вручали члены Комитета по новостройкам НГСР, поскольку именно они в качестве экспертов прежде всего оценивали номинантов. «С самого начала, с самого основания премии мы рассматривали символ «Золотого ключа» не только и не столько как награду успешным застройщикам, а скорее как своеобразный знак качества для самых надежных, самых профессиональных строительных компаний региона», - подчеркнула в своем выступлении Елена Соколова, президент НГСР.

«Площадка премии традиционно объединяет строителей, риэлторов, представителей органов власти, банковской сферы, средств массовой информации. Только коллективными усилиями всех участников отрасли можно воплощать в жизнь масштабные строительные проекты», - заявил главный редактор Newsroom24 Александр Савельев,

Председатель Экспертного совета премии, президент СРО «Объединение нижегородских строителей», депутат Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Кузин отметил, что церемония стала ярким завершением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню строителя: «Мы не перестаем говорить о заслугах застройщиков. На наши плечи легла серьезная, но посильная задача - в условиях изменения законодательства увеличить объемы жилищного строительства, а значит, строить больше и доступнее».

Приветствуя номинантов и лауреатов, начальник управления развития строительного комплекса министерства строительства Нижегородской области Евгений Морозов заявил: «Мы наблюдаем рост объемов ввода в эксплуатацию жилья в регионе. Новым майским указом Президента РФ поставлена задача к 2024 году увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья до 120 млн кв. м в год. Нам предстоит большая совместная работа и появление огромного количества проектов жилищного строительства. Премия «Золотой ключ» стимулирует всех участников отрасли не останавливаться на достигнутом»

Начальник управления развития строительного комплекса Министерства строительства Нижегородской области Морозов Евгений Викторович. Фото предоставлено организаторами Премии «Золотой Ключ-2018».

Заместитель председателя комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов вручил благодарственные письма от имени ЗСНО представителям предприятий стройиндустрии, а также организаторам премии. Он выразил надежду на то, что, несмотря на некоторые усложнения в федеральном законодательстве, правительство Нижегородской области и Законодательное собрание смогут найти варианты поддержки для реализации строительных проектов на нижегородской земле.

Гостей церемонии приветствовали также заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев и председатель комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников.

Ярким познавательным моментом церемонии послужило выступление профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяны Павловны Виноградовой. Она, в частности, поделилась уникальными сведениями об истории металлических конструкций пакгаузов, находящихся сейчас на Стрелке.

Начальник отдела аналитики и развития департамента развития туризма и НХП Нижегородской области Алеся Бажутова пригласила застройщиков и девелоперов к обсуждению перспектив развития туристического потенциала региона.

Официальные партнеры премии - новый ЖК «Торпедо» (открыта предварительная запись желающих ознакомиться), компании «ЖБС Проект» и ГК «Экойл».

Информационные партнеры - радио «Комсомольская правда», телекомпания ННТВ, телепрограмма «Домой!Новости», информационные порталы «В Городе N», domostroynn.ru, gipernn.ru, информагентство «НТА-ПРИВОЛЖЬЕ», а также «Полезная площадь» и «Нижегородская правда».

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ-2018»

ЗАСТРОЙЩИКИ

- «Жилстрой-НН», номинация «Значительный вклад в развитие строительной отрасли Нижегородского региона»

- «Железобетонстрой № 5», номинация «Надежность, опыт и репутация на строительном рынке Нижегородского региона»

- «СТАРТ-СТРОЙ», номинация «Доверие, уважение и безупречная репутация на строительном рынке Нижегородской области»

- ГК «ВЫБОР», номинация «Опыт и репутация в реализации строительных проектов в Нижегородском регионе»

- ГК «Экойл», номинация «Высокая ответственность перед клиентами и партнерами»

- «ННДК», номинация «Застройщик нового поколения»

- «Жилищный ответ», номинация «Лидер строительства односемейных домов и таунхаусов в Нижегородском регионе»

ОБЪЕКТЫ

- ЖК «Корабли» («Жилстрой-НН»): «Лучший перспективный проект ЖК эконом-класса»

- ЖК «Удачный» (ЖБС № 5): «Высокое качество строительных материалов и технологий»

- ЖК «Красная Поляна» (ГК «Экойл»): «Идеальное решение для семьи»

- ЖК «Тринити» (ТРИО Девелопмент/ООО «Семашко»): «Высокий стандарт качества строительства»

- ЖК на ул. Дальняя (ТРИО Девелопмент/Группа «ИНВЕСТСТРОЙ»): «Лучший перспективный проект ЖК премиум-класса»

- ЖК «Симфония Нижнего» («РегионИнвест52»): «Лучший проект застройки бизнес-класса в историческом центре города»

- ЖК «Новая Кузнечиха» («Инградстрой»): «Лучшее комплексное освоение территории»

- ЖК «Планетарий» (ГК «Выбор»): «Лучший жилой комплекс квартальной застройки»

- ЖК «Циолковский» («ННДК»): «Лучший инновационный проект»

- ЖК «Академический» («СМУ-2»): «Лучший перспективный проект ЖК комфорт-класса»

- КП «Лесная Жемчужина» на Горьковском море («Лучший реализованный проект коттеджного поселка клубного типа»)

Проектные декларации новостроек размещены на соответствующих сайтах застройщиков/новостроек. (16+)