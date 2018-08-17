«К нам запросто мог прийти Евстигнеев и нас учили манипуляции»: Александр Сысоев рассказал о навыках, которые получил во времена комсомола

СЕГОДНЯ 13:37 2018-08-17T13:51:45+03:00

Чтобы не показать себя маменькиным сынком Саша изобрел формулу общения с мамой в школе. С четвертого по девятый класс он не называл маму ни на вы, ни на ты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Проявлять по 50 снимков в день с помощью умывальника и помочь кандидату Богдановуобойти руководящую партию КПСС в тоталитарном государстве — Александр Сысоев, директор нижегородского филиала «Российской газеты», начал проявлять лидерские качества еще в школе. В 80-е годы, когда 14-летний Сашка вступил в ряды комсомольцев — ВЛКСМ считался самой массовой организацией в СССР.

«Я — не маменькин сынок»

С пионерских времен Саша состоял в пионерском активе, после — в комсомольском штабе. Учеба в классе, где преподает мама, обе бабушки — преподаватели, а дед и вовсе руководитель на железной дороге — стоит ли говорить, что гены передались и Саше:

- Я ощущал себя лидером, и чтобы не показать себя маменькиным сынком изобрел формулу общения с мамой в школе. С четвертого по девятый класс я не называл маму ни на вы, ни на ты — было нелегко.

«Комсомол помогал унять царя в голове»

Если до 60-70х годов будущие комсомольцы проходили строгий отбор — в ВЛКСМ брали тех ребят, кто прошли Гражданскую войну. То в момент, когда пришло время вступать в комсомол Сашке Сысоеву — критерии отбора значительно облегчились.

- В комсомол попадали все: и ленивые и юные карьеристы — плати только членский взнос четыре копейки и ответь на три вопроса: когда образовался комсомол, сколько орденов у комсомола и в чем заключались четыре принципа демократического централизма, — рассказывает Александр Сысоев. – Нет войны, есть уверенность в завтрашнем дне, можно бесплатно лечиться и учиться, раз в год ездить на море. О Средиземном море и Европе даже не мечтали. К тому же категоричным молодым людям комсомол помогал унять царя в голове, хотя в то время слово «царь» считалось ругательным.

«Я понимал, что комсомол — это болото»

Несмотря на столь юный возраст — 14 лет, Сашка понимал, что в ВЛКСМ не самая эффективная система номенклатуры.

- В 20-е годы могли в глаза сказать, что «ты — буржуйский сын, ты пил вино с девчонками или мне 21 год, я контужен и был в окопе, а ты кто?». Те ребята, кому это говорили, в комсомол не проходили. И меня не очень устраивал комсомол, куда я попал. Тот комсомол, в который брали всех, это болото.

Но в то же время Саша Сысоев осознавал, что в недрах комсомола трудятся хорошие педагоги. Из пионерского штаба ученик попадает в комсомольский к Игорю Богданову, который курирует штаб Ленинского района.

Со своей будущей женой Саша познакомился на сборах в 14 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Все были заточены на дело»

- Фотографировать умеешь? С тебя 60 фотографий в день, - услышал Саша, когда попал на долгожданные сборы. На фотоаппарат за всю жизнь мальчик сделал всего четыре снимка; о том, как проявлять пленку и вовсе не слышал, но был готов на все, чтобы взяли в отряд.

В итоге, юный фотограф почти не появлялся в отряде, а все время проводил в темной лаборатории, пыхтел и проявлял один снимок за другим, чтобы на вечерней дискотеке все присутствующие любовались на слайды.

- Богданов выделил умывальник с холодной водой и химикаты. Методом проб и ошибок я научился делать фотографии. Проявлял пленку при красном свете, готовил растворы на весах и нес фотографии в пресс-центр, где сидели такие мальчики и девочки с запросами, как у наших сегодняшних редакторов — еще и не все возьмут, - вспоминает Александр Сысоев.

Тогда Сашка поранил руку химикатами и начальник лагеря Володя Котерев сделал перевязку. Но не потому, что жалел парня — просто к вечеру нужно было проявить еще 50 снимков.

- Все были заточены на дело. Сначала дело, а потом все остальное. И так работали абсолютно все! – уверяет Сысоев.

В середине смены Саше принесли химраствор для цветных фотографий, и это было чудо. Работать в импровизированной лаборатории стало еще интереснее и сложнее. А в отряде тем временем влюблялись и ссорились, проводили субботники. Но свое дело Сашка не променял бы ни на какое другое.

Стоит ли говорить, что на следующий сбор Саша поехал в роли фотографа.

«Нас учили манипуляции и психологии»

По вечерам в лагерь частенько заходили подвыпившие местные. У ребят чесались кулаки и помахать ими хотелось перед толпой комсомольской ребятни. Но хитрые комсомольцы просто не давали хулиганам шансов.

Юных комсомольцев учили манипуляции и психологии, делать газеты и передачи для радиоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Первое, что они слышали, когда заходили к нам в зал — «минуту внимания, к нам пришли местные ребятишки, поприветствуем их», - посмеивается Александр.

От теплого приема «местные ребятишки» недоуменно чесали головы, а желание драться улетучивалось на глазах.

- А все потому, что нас учили психологии, манипуляциям, как не поддаться манипуляции, как делать газету и радио — мы приобретали по-настоящему полезные навыки. Я ощущал себя на 100-150 процентов с такими возможностями, - объясняет Александр.

«Молодая гвардия, ко мне!»

- Вы когда-нибудь видели, как работает улей? – спросил Александр и рассказал, как хулиганы подкараулили Володю Котерева и пинали его ногами.

- Володе стоило крикнуть одну фразу: «Молодая гвардия, ко мне!» И все 300 человек лагеря бросились и стали рвать на части обидчиков. После этого хулиганы стали звать на помощь милицию. Мы были категоричными — либо черное, либо белое.

Исключили из лагеря за день до закрытия смены

В конце смены рядом с лагерем убили женщину и Игорь Богданов, измученный допросами, сдается под натиском вожатой отряда, в котором был Саша и выгоняет мальчика из лагеря вместе с Игорем Питановым. Комиссар давно питала неприязнь к Сысоеву за то, что он не участвовал в жизни отряда, а днями и ночами пропадал в лаборатории.

- Исключили на линейке, перед всеми. Богданов жесткий, но справедливый человек. Нас с Гошей квалифицировали, как хулиганов. Но мы вернулись обратно.

«Понимал, что можем не вернуться из ЦК»

Игорь Богданов воспитал команду из комсомольцев, которые могли решать задачи. Потом эта команда помогла ему стать народным депутатом СССР, обыграв по голосам кандидата от КПСС.

Саша Сысоев (крайний справа) рос жестким, но справедливым лидеромФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Когда в райкоме комсомола попросили снять кандидата Богданова, молодежь взбунтовалась. Последним предупреждением должна была стать программа на радио, где для устранения Богданова будут говорить о том, что кандидат ворует мясо в школьной столовой и крутит шашни со школьницами. Такую несправедливость комсомольцы не смогли стерпеть и отправили в центральный избирком в столицу Андрея Тарасова и «безбашенного раздолбая» Александра Сысоева. На следующее утро молодых людей приняли в комитете:

- Андрей все четко изложил, а я просто сидел. Нас внимательно выслушали и говорят: «Вы понимаете, что руководящая роль в стране — это КПСС. Центральный избирком против КПСС не пойдет. Идите сразу в ЦК». И так усмехнулись.

Тогда Тарасов предложил вернуться, но 24-летний Саша решил — послали в ЦК, значит пойдем в ЦК.

- И мы сидим в приемной с колоннами, на нас смотрят два оптимиста в штатском, и я говорю — Андрюх, а ведь отсюда, бывает, не возвращаются, особенно по весне и по осени. Заходим в кабинет, там занавески на окна надвинуты, из простынки, как на дачах. И в голове одна мысль — выйдем или не выйдем? У меня ребенок только родился. Дяденька выслушал нас и стал звонить Ходыреву, спрашивать, что за дела происходят, - рассказывает Сысоев.

В Горький комсомольцы возвращались победителями. Парни только потом поняли, что спасло их то, что никто не знал, куда они поехали и избирком не отсигналил, что ребята идут в ЦК.

На выборах Богданов тогда набрал 90 с лишним процентов голосов.

«Отказывались от поездки на Черное море ради сборов»

Когда ребятам надоело организовывать сборы в лесу, комсомольцы решили под лагерное помещение найти пароход. Для этого нужно было сказать заветную фразу «Мы комсомольцы и нам нужен пароход»:

- И ведь нашли! Мне было 16 лет и мы раздобыли документы на него. Двухпалубник, все

есть — и кухня, и кровати. Пришвартовать бы его на берегу и сделать полянку, красота! Но мы затянули и на четвертый год он сгорел. Было обидно.

Александр Сысоев: "А цель какая у меня была тогда? Жить не скучно — вот какая. Я и сейчас чувствую себя на 20 лет".Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комсомольцы узнали, что в городе Евстигнеев — позвали к себе на сборы. Проходит олимпиада — пригласили сотрудников КГБ рассказать о безопасности:

- Тогда люди были не такие замороченные. Все было проще. Система становления активной личности была отработана на безупречном уровне. С женой подружился на сборах в 14 лет, мы были в соседних отрядах и верили, что наш Ленинский штаб — самый лучший. Знаю случаи, когда ребята отказывались от путевки в Артек и Орленок, чтобы поехать на сборы. А цель какая у меня была тогда? Жить не скучно — вот какая. Я и сейчас чувствую себя на 20 лет. Мне есть, что вспомнить.