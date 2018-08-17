2018-08-17T12:44:25+03:00
Общество

17-летняя хоккеистка Жанна Батова пришла в себя, после того, как ее сбил одногруппник на мотоцикле

Состояние девушки по-прежнему тяжелое
Глеб ТУМАНОВ
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Фото: женский хоккейный клуб "Скиф". Сейчас Жанна пришла в себя, но ей требуются дорогие лекарстваФото: женский хоккейный клуб "Скиф". Сейчас Жанна пришла в себя, но ей требуются дорогие лекарства
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16 августа врачи вывели Жанну Батову из шокового состояния. По словам мамы Жанны — Елены Батовой, жизни девушки сейчас ничто не угрожает, но состояние по-прежнему врачи квалифицируют как тяжелое. Жанне предстоит долгая реабилитация — девочка находится под обезболивающими уколами и сознание ее заторможено, хоккеистка не понимает, что с ней произошло.

Сейчас Жанна нуждается в помощи — без дорогих лекарств не обойтись. Денежные средства можно перевести на карту Сбербанка 2202 2001 8776 5993 — это карта девочки, но доступ имеется и у родителей. Для желающих пообщаться с мамой Жанны лично — Елена Батова отвечает по номеру 8-904-795-40-41.

Напомним, трагедия произошла 15 августа в Лукоянове. Девочка переходила дорогу и на зебре ее сшиб мотоциклист, оказавшийся ее одногруппником. 17-летний Дима Здрестов управлял мотоциклом без прав и выехал на пешеходный переход, пытаясь избежать столкновения с «ГАЗелью».

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