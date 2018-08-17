Глеб Никитин: «Мы будем обязательно развивать программу «Поездов здоровья»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-17T11:59:00+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин проверил работу северного «Поезда здоровья» в деревне Чернуха в ходе рабочего визита в Кстовский район. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы будем обязательно развивать эту программу. Она позволяет достаточно быстро улучшить ситуацию в тех населенных пунктах, где нет постоянных лабораторий, стационаров и, главное, оборудования, которое необходимо для проведения обследований, - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам главы региона, на данный момент проведено уже около 34 000 консультаций, после которых специалисты автопоездов выявили более 4000 заболеваний, из которых более 200 случаев – подозрения на злокачественные новообразования. Несмотря на большой спрос, медики работают до последнего пациента – никто не уходит без обследования.

- На госпитализацию отправляется около 20-25% от общего количества пациентов. В основном это плановая госпитализация, - рассказала начальник северного «Поезда здоровья» Наталья Тарадайко. – Врачи дают всем рекомендации, некоторых направляют на дообследование, а в отдельных случаях мы называем пациенту конкретную дату госпитализации в больницу имени Семашко.

Напомним, мобильные диагностические лаборатории «Поезда здоровья» колесят по Нижегородской области с 15 июня по 31 августа. Планируется, что в общей сложности будет посещен 131 населенный пункт в 49 районах. В первую очередь это наиболее удаленные от медицинских учреждений города и крупные села. В проекте задействовано 29 врачей – узких специалистов, а также медсестры и волонтеры. Предполагается, что за время работы мобильных диагностических лабораторий пройти раннюю диагностику тяжелых заболеваний, в том числе онкологических, смогут не менее 50 000 человек.