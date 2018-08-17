2018-08-17T11:56:10+03:00
Общество

Нижегородцы второй день боятся выходить из дома, потому что их караулит бездомная кавказская овчарка

Соседи напугали собаку пневматикой, но пес по-прежнему остается на частной территории
Глеб ТУМАНОВ
Поделиться:
Фото: Юлия Наумова. Грустный пес сидит на крыльце частного дома уже второй деньФото: Юлия Наумова. Грустный пес сидит на крыльце частного дома уже второй день
Изменить размер текста:

Четвероногий друг человека вселил страх в нижегородцев, живущих в СНТ Зефс. Взрослая кавказская овчарка поселилась на территории частного дома и не желает уходить до сих пор.

Незваный гость заявился 16 августа около семи утра.

- Собирала ребенка в садик, вышли из дома, а он сидит на крыльце, - рассказала Юлия Наумова.

Собака не исчезла и вечером. Кроме того, пес начал проявлять агрессию.

Фото: Юлия Наумова. Кавказская овчарка поначалу вела себя аггрессивно и не давала заходить на территорию даже самим жильцам

Фото: Юлия Наумова. Кавказская овчарка поначалу вела себя аггрессивно и не давала заходить на территорию даже самим жильцам

- Мы были напуганы и боялись выходить из дома. Овчарка сидела на крыльце, иногда уходила в сарайку и обходила территорию. Уходить,по всей видимости, не собирается! Куда только не звонила, зоозащита приедет в течение нескольких дней сказали, в полиции помочь не могут. Какой-то неадекват предлагал за деньги пристрелить, а соседи — отравить! Неужели нет экстренной гуманной помощи в нашем городе?

Жители пожаловались, что с утра пес бросался на всех подряд и рычал, стоило к нему приблизиться. Также собака взяла на себя роль охранника — если из дома выйти худо-бедно еще можно, то зайти на территорию становилось сложнее — пес рычал и лаял.

Позднее питомца напугали пневматикой соседи и он стал вести себя спокойнее.

Просьбу о помощи нижегородка опубликовала в социальной сети. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

Фото: Юлия Наумова. Под конец первого дня кавказская овчарка загрустила

Фото: Юлия Наумова. Под конец первого дня кавказская овчарка загрустила

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Лабуза: «Впервые предпринимателей проконсультируют в комплексном формате, как заработать на федеральной программе»
28 августа на базе нижегородского технопарка «Анкудиновка» состоится конференция посвященная реализации в области федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
Новости 24
Под Нижним Новгородом водитель «Тойоты» насмерть сбил 24-летнего молодого человека
Два светофора не работают в Нижнем Новгороде 17 августа
Глеб Никитин пообещал стимулировать производство труб из ПВХ в Кстовском районе
Штормовое предупреждение: в ближайшие пять дней в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Пожарные спасли двоих человек из горящей девятиэтажки на улице Белинского
В Нижнем Новгороде на три дня ограничили движение на улице Федосеенко
Нижегородская прокуратура выявила 60 нарушений во время весеннего призыва в армию
Арсений Дряхлов покидает пост министра экологии Нижегородской области
«Ушла за ягодами и пропала»: В Володарском районе ищут 79-летнюю Валентину Степанову
Газоснабжение в Первомайске полностью восстановлено
Директор пильнинской школы нарушил закон при трудоустройстве несовершеннолетних на лето
Глеб Никитин обсудил с нижегородцами вопрос сохранения Копосовской дубравы
Глеб Никитин примет участие в спуске на воду теплохода RSD59 «Пола Феодосия»
ХК «Торпедо» начнет продавать абонементы на сезон КХЛ 20 августа
Дума Нижнего Новгорода проведет внеочередное заседание 22 августа