Нижегородцы второй день боятся выходить из дома, потому что их караулит бездомная кавказская овчарка

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-17T11:56:10+03:00

Фото: Юлия Наумова. Грустный пес сидит на крыльце частного дома уже второй день

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Четвероногий друг человека вселил страх в нижегородцев, живущих в СНТ Зефс. Взрослая кавказская овчарка поселилась на территории частного дома и не желает уходить до сих пор.

Незваный гость заявился 16 августа около семи утра.

- Собирала ребенка в садик, вышли из дома, а он сидит на крыльце, - рассказала Юлия Наумова.

Собака не исчезла и вечером. Кроме того, пес начал проявлять агрессию.

Фото: Юлия Наумова. Кавказская овчарка поначалу вела себя аггрессивно и не давала заходить на территорию даже самим жильцам

- Мы были напуганы и боялись выходить из дома. Овчарка сидела на крыльце, иногда уходила в сарайку и обходила территорию. Уходить,по всей видимости, не собирается! Куда только не звонила, зоозащита приедет в течение нескольких дней сказали, в полиции помочь не могут. Какой-то неадекват предлагал за деньги пристрелить, а соседи — отравить! Неужели нет экстренной гуманной помощи в нашем городе?

Жители пожаловались, что с утра пес бросался на всех подряд и рычал, стоило к нему приблизиться. Также собака взяла на себя роль охранника — если из дома выйти худо-бедно еще можно, то зайти на территорию становилось сложнее — пес рычал и лаял.

Позднее питомца напугали пневматикой соседи и он стал вести себя спокойнее.

Просьбу о помощи нижегородка опубликовала в социальной сети. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.